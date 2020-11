V Bratislave bude obojsmerne uzavretá Molecova ulica

Bratislava 10. novembra (TASR) – V Bratislave bude od stredy do nedele obojsmerne uzavretá Molecova ulica z dôvodu asfaltovania križovatky s Karloveskou. Upozorňuje na to mesto Bratislava na sociálnej sieti.



Vodiči budú môcť uzatvorenú Molecovu v smere do centra obísť po ulici Hany Meličkovej, Janotovej a Baníkovej. „V smere z centra opravovaný úsek odporúčame obísť otočením sa na Karloveskej za zastávkou Nad Lúčkami, odbočením na Baníkovu, ďalej po Janotovej a Hany Meličkovej," spresnila bratislavská samospráva.



Po rovnakých obchádzkových trasách budú dočasne premávať aj linky MHD číslo 32, 33 a N33. Chodcov sa opravy dotknú len minimálne. Opravovaný úsek napojenia Molecovej na Karloveskú odporúča magistrát obísť malou obchádzkou okolo Karloveského centra kultúry.