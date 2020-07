VIDEO: Pre horúčavu predlžujú na niektorých kúpaliskách otváraciu dobu

Bratislava 28. júla (TASR) - V Bratislave v utorok predlžujú pre horúčavu otváraciu dobu na letných kúpaliskách Lamač, Krasňany a Rača do 20.00 h. Informuje o tom mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta na sociálnej sieti.



Do 20.00 h sú otvorené aj kúpaliská Rosnička, Tehelné pole či Delfín. Areál zdravia Zlaté piesky je otvorený do 22.00 h.







Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v utorok pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj výstrahu 2. stupňa pred vysokou teplotou, ktorá môže dosiahnuť miestami až 36 stupňov Celzia. Pre časť Trenčianskeho a Banskobystrického kraja platí výstraha 1. stupňa pred horúčavami. V niektorých okresoch tu môže teplota vzduchu dosiahnuť 34 stupňov Celzia.