Pre modernizáciu nepremávajú električky na Zlaté piesky

Bratislava 2. apríla (TASR) - Od utorka nepremávajú na Zlaté piesky električky. Premáva namiesto nich náhradný autobus X4. Informuje o tom magistrát hlavného mesta na sociálnej sieti. Výluka potrvá do 26. mája a súvisí s modernizáciou Vajnorskej radiály, ktorá prechádza do poslednej etapy.



"Linka 4 bude skrátená po zastávku Depo Jurajov dvor, kde bude na električky nadväzovať náhradná autobusová linka X4 v trase Depo Jurajov dvor - Jurajov dvor - Vajnorská - Shopping Palace - Zlaté piesky," uviedlo mesto. Práce na radiále sa dotknú aj nástupíšť zastávok Zlaté piesky a Shopping Palace pre linky 57 a 65. Tie sú od utorka dočasne obsluhované priamo na Ceste na Senec.



Komplexnou opravou má podľa magistrátu prejsť aj križovatka ulíc Vajnorská a Bojnická, pričom súčasťou budú i stavebné úpravy križovatky. "Po rekonštrukcii budú mať vozidlá mestskej hromadnej dopravy na križovatke preferenciu, pričom križovatka sa stane bezpečnejšou pre všetkých," dodal.



Projekt opravy električkovej trate a modernizácie zastávok v úseku Kuchajda - Zlaté Piesky má priniesť rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie, ako aj zlepšiť pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade by sa mala zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek. Projekt je realizovaný aj na základe nenávratného finančného príspevku z eurofondov.