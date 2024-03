Bratislava pre ochranu migrujúcich žiab skracuje spoje linky 43

Bratislava 14. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) dočasne skracuje vybrané spoje autobusovej linky 43 k Lesoparku. Dôvodom je snaha ochrániť migrujúce žaby v okolí rybníkov na Železnej studničke. Obmedzenie platí do 26. marca. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Práve v týchto dňoch vrcholí ich migrácia k vodným plochám, kam chodia klásť vajíčka. V skorých ranných aj vo večerných hodinách ich preto na Železnej studničke môžete vídať v hojnom počte," konštatuje mestská organizácia.



V rámci dočasných zmien tak posledné spoje s odchodmi o 5.05, 5.35, 19.35, 20.35 a 21.35 h premávajú z Patrónky len po zastávku Železná studnička. Počas víkendov to platí aj pre spoje s odchodom z Patrónky do Lesoparku o 19.05 h. Zastávky Bukva, Drieňovské lúky, Lanovka, Kameňolom a Lesopark tieto spoje v oboch smeroch neobsluhujú.



Mestské lesy v Bratislave zároveň avizujú na sobotu (16. 3.) tradičné stavanie zábran, ktoré zastrešuje organizácia Miniopterus so Štátnou ochranou prírody SR - Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty. Zraz je naplánovaný o 8.20 h pod Červeným mostom. "Ak máte vlastné kladivo alebo motyku, môžete si ju priniesť," odkazuje mestská organizácia.



Mestské lesy zároveň osadili výstražné tabule, ktoré upozorňujú vodičov a cyklistov na prebiehajúcu migráciu. Taktiež zabezpečili, aby hlavné mesto dočasne, počas migrácie, prestalo zametať chodníky.



Mestská organizácia v tejto súvislosti prosí návštevníkov, aby neprenášali žaby na vlastnú päsť mimo organizovaných akcií. Dôvodom je viacero vrátane zaznamenávania informácií o počte žiab. "Keď budú zábrany stáť, niektoré žaby sa budú pomaly vracať naspať do lesa a nie každý vie túto situáciu správne vyhodnotiť. Mnohokrát sa stáva, že žabka, ktorá chce ísť naspať do lesa, je odnesená zasa do rybníka," vysvetľujú mestské lesy.