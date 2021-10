Pre otvorenie úsekov R7 došlo k zmenám na niektorých linkách MHD

Bratislava 4. októbra (TASR) – Pre otvorenie ďalších úsekov rýchlostnej cesty R7 v Bratislave, ktorá je súčasťou nultého obchvatu mesta, došlo na niektorých linkách bratislavskej mestskej hromadnej dopravy k zmenám. Na svojom webe na to upozorňuje Dopravný podnik Bratislava.



Pre otvorenie R7 medzi Bajkalskou ulicou a Slovnaftskou je podľa informácií dopravcu obojsmerne presmerovaná doprava liniek 70, 74, 87 a N74. „Zastávka Lúčna je zrušená bez náhrady. Zriadená je nová, zatiaľ iba jednosmerná zastávka Pálenisko na novovybudovanej časti Slovnaftskej ulice, ktorú budú uvedené linky obsluhovať iba v smere jazdy ku Slovnaftu," spresnil DPB.



Dopravca upozorňuje aj na zmenu na linke 87. V smere jazdy na Bodviansku totiž táto linka premáva medzi zastávkami Nákladný prístav a Pálenisko cez Plynárenskú, Prievozskú a Bajkalskú, pričom obslúži zastávky Prievozská a Prístavný most. „Zastávky Prievozská a Prístavný most sú obsluhované na rovnakých nástupištiach v oboch smeroch jazdy, preto je nutné venovať zvýšenú pozornosť cieľu na displeji vozidla," upozornil DPB.