Bratislava pre protesty pripravuje na odklon minimálne 11 MHD liniek

Bratislava 4. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa pre avizované štvrtkové (5. 8.) protesty v hlavnom meste pripravuje na odklon minimálne 11 autobusových a trolejbusových liniek MHD. Tie budú v prípade zablokovaných ulíc a križovatiek premávať po obchádzkových trasách. Pre TASR to povedal hovorca DPB Martin Chlebovec.



Do ulíc vypraví dopravca tiež záložné vozidlá, vďaka ktorým sa majú posilniť jednotlivé spoje. "Premávku MHD bude koordinovať mimoriadne posilnený tím 15 dispečerov, a to priamo v teréne aj v centrále DPB," poznamenal Chlebovec.



Ak sa zopakuje situácia z minulého týždňa, keď demonštranti zablokovali cesty a centrum mesta zostalo na niekoľko hodín paralyzované, DPB v danom úseku preruší premávku dotknutých liniek. Tie budú premávať po obchádzkových trasách.



Linka 31 bude odklonená cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Vajanského nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Račianske mýto, Šancovú, Krížnu a Legionársku ulicu smerom na Cintorín Slávičie údolie. Linka 39 bude odklonená cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Vajanského nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Krížnu, Trnavskú cestu a naspäť sa napojí na svoju trasu obojsmerne.



Linka 59 bude odklonená z Mosta SNP na Vajanské nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku, Račianske mýto, Račiansku ulicu a naspäť sa napojí na svoju trasu. V opačnom smere bude premávať z Račianskej ulice cez Mýtnu, Vazovovu, Radlinského, Šancovú, Trnavské mýto, Krížnu, Karadžičovu, Dostojevského rad, Vajanského nábrežie smerom na Most SNP, odkiaľ bude pokračovať po svojej bežnej trase.



"Linky 83 a 84 budú v smere z Petržalky odklonené z Mosta SNP cez nábrežie, Dostojevského rad, Legionársku a Šancovú ulicu. Linky 80 a 94 budú premávať po zastávku Zochova. Linka 93 bude v smere z Petržalky odklonená z Mosta SNP cez nábrežie, Dostojevského rad, Karadžičovu, Legionársku a Šancovú ulicu na Hlavnú stanicu obojsmerne," spresnil Chlebovec. Linka 147 bude skrátená po Šulekovu. Linku 203 nahradí v úseku Koliba – Kollárovo námestie a Hroboňova – Mudroňova – Šuleková, kyvadlová doprava. Linky 207 a 212 budú medzi Prazskou a Zahradnickou ulicou odklonene cez Sancovu, Legionarsku a Karadzicovu ulicu.



DPB upozorňuje, že podľa polície sa môže v Bratislave uskutočniť ďalšie neohlásené verejné zhromaždenie, ktorého priebeh nie je jasný. "V tomto ohľade je DPB pripravený na prípadné obmedzenia v doprave reagovať operatívne," poznamenal hovorca. Cestujúcim DPB odporúča, ak to situácia dovolí, aby sa uvedeným úsekom vyhli. Dopravca deklaruje, že bude verejnosť nepretržite informovať prostredníctvom elektronických infotabúľ na zastávkach, webu a sociálnych sietí.