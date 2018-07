V bratislavskej Petržalke žiadajú vyrúbať 49 drevín

Výrub súvisí s pripravovanou stavbou Južné mesto Bratislava-Petržalka.

Bratislava 19. júla (TASR) – V bratislavskej Petržalke by sa malo vyrúbať 49 drevín. Ich navrhovaný výrub sa týka výstavby Južného mesta. Mestská časť zverejnila vo štvrtok na svojej webovej stránke oznámenie o začatí správneho konania, a to na základe žiadosti spoločnosti K. T. Plus, s. r. o.



Výrub súvisí s pripravovanou stavbou Južné mesto Bratislava-Petržalka, primárna infraštruktúra – komunikácie a inžinierske siete, tretia etapa, zóna B – hlavná komunikácia. Záujemcovia o účasť v správnom konaní sa môžu prihlásiť do konania do štvrtka 26. júla. Urobiť tak môžu písomne alebo elektronicky prostredníctvom mailovej adresy dagmar.krempaska@petrzalka.sk.



Spoločnosť K. T. Plus, s. r. o., zastupuje v konaní spoločnosť Južné mesto IS, s. r. o. Tá je blízkou spoločnosťou Cresco Group, a. s.