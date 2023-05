Bratislava preberie do správy parkovacie miesta v Starom Meste

Bratislava 25. mája (TASR) – Mesto Bratislava preberie od augusta správu nad približne 3000 parkovacími miestami v Starom Meste, ktoré takmer 17 rokov prevádzkuje súkromná spoločnosť BPS Park. Súd mal v predbežnom právnom posúdení uviesť, že zmluvu medzi hlavným mestom a súkromnou spoločnosťou o nájme predmetných parkovacích miest považuje za neplatnú. Vo štvrtok to oznámili primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.



"Hlavné mesto iniciovalo súdny spor a dnes už aj poznáme právny názor súdu vyjadrený v predbežnom právnom posúdení. Že zmluvu hlavného mesta s BPS Park považuje za neplatnú," skonštatoval Vallo.



Zmluvy, s ktorými si nevedelo poradiť bývalé vedenie mesta ani mestskej časti, označil za sporné. Nastavený biznis model bol výnosný pre prevádzkovateľa, avšak mimoriadne nevýhodný pre Bratislavu a Staré Mesto. Poukázal napríklad na to, že vlani zaplatila súkromná spoločnosť samosprávam okolo 560.000 eur, celkové príjmy z prevádzkovania parkovania v centre mesta mala na úrovni približne troch miliónov eur.







Predmetné parkovacie miesta sa majú v lete, predbežne na prelome júla a augusta, stať súčasťou novej plánovanej zóny č. 0 Centrum – Panenská, ktorá bude súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Príjmy z parkovania tak budú putovať do rozpočtu mesta a mestskej časti. Následne budú investované do ulíc a verejného priestoru v rámci Starého Mesta.



Podľa Vagača budú zároveň vedieť aj lepšie reagovať na podnety rezidentov danej zóny, napríklad prispôsobením času regulácie podľa vyťaženosti. "Verím, že v úzkej kooperácii s mestom bude parkovanie po rokoch bezproblémové a rozumne nastavené," poznamenal Vagač. Vytvorené budú zároveň klientske miesta, kde poradia nielen obyvateľom, ktorí majú zmluvný vzťah s BPS Park, ale aj tým, ktorí majú zakúpenú rezidentskú kartu mestskej časti.



Voči rozhodnutiu okresného súdu sa spoločnosť odvolala. Podľa vedúceho oddelenia parkovania hlavného mesta Petra Hercega sa však spoločnosť neodvolala voči rozsudku ako takému, ale voči postúpeniu riešenia parkovacích miest, keďže výsledkom je, že o nich má rozhodovať hlavné mesto. "Sme presvedčení, že svoju pozíciu obhájime," povedal Herceg.