Bratislava predkladá návrh úveru, má byť maximálne do 30 mil. eur
Na aké konkrétne investičné akcie má byť úver použitý, návrh neuvádza.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Hlavné mesto si plánuje zobrať nový úver. Čerpanie úverových zdrojov je navrhované maximálne do sumy 30 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý predkladá magistrát na najbližšie rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva. Plány na čerpanie nového úveru avizoval magistrát v rozpočte hlavného mesta na rok 2025.
„Zapojenie nového úveru je na potreby zabezpečenia financovania investičných akcií hlavného mesta,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.
Na aké konkrétne investičné akcie má byť úver použitý, návrh neuvádza. Pri predkladaní tohtoročného rozpočtu, ktorý schvaľovali poslanci vlani v decembri, v tejto súvislosti magistrát uviedol, že nové úverové zdroje majú byť použité na financovanie rozbehnutých a začatie viacerých pripravených investičných projektov.
Mestské zastupiteľstvo má schváliť podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie nového úveru, zároveň splnomocniť primátora Bratislavy Matúša Valla na podpísanie úverovej zmluvy, a čerpanie tranží s Československou obchodnou bankou, a to „v súlade s rozpočtom a podľa aktuálnych potrieb mesta“.
Magistrát deklaruje, že načerpaním nového úveru dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Načerpaním nového úveru v maximálnej sume 30.000.000 eur predpokladá výšku svojej dlhovej zaťaženosti za rok 2025 v hodnote 45,91 percenta, „čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta alebo sankcií zo strany štátu“.
Proces výberu realizovalo hlavné mesto prieskumom trhu, výzvu na podanie cenovej ponuky zaslalo ôsmim bankám. Predmetom obstarávania bolo získať nový úver s pohyblivou úrokovou sadzbou so splatnosťou 20 rokov.
