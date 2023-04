Predposledný aprílový víkend v Bratislave bude patriť mestským dňom

Bratislava 5. apríla (TASR) - Predposledný aprílový víkend (22. - 23. 4.) bude v hlavnom meste patriť tradičným Bratislavským mestským dňom. Pri príležitosti Dňa svätého Juraja (24. 4.) mesto opäť symbolicky otvorí svoje brány obyvateľom i návštevníkom. Program 20. ročníka podujatia pripravilo so svojimi organizáciami i mestskými časťami. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



Pripravené budú návštevy bežne neprístupných miest, ale aj koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, komentované prehliadky vo viacerých jazykoch vrátane posunkového jazyka i pre ľudí na vozíku, workshopy, pouličná šou či škola tanca. Bratislavu bude možné spoznať na pešo, z bicykla či plavbou po Dunaji. Na Hviezdoslavovom námestí vyrastie komunitný stôl pre 130 ľudí, na nádvoriach Primaciálneho paláca budú návštevníkov čakať nadrozmerné spoločenské hry. Hlavné námestie bude patriť deťom i tancu.



"V sobotu aj v nedeľu pobaví krotiteľská estráda špeciálne vyšľachtených a vycvičených dvojmetrových moriek," približujú organizátori. V sobotu večer rozžiari ulice mesta sprievod svietiacich podmorských živočíchov, divadelná inštalácia prepojí svet divadelného a výtvarného umenia s modernými technológiami.



Svoje brány otvoria aj mestské organizácie. Napríklad Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave s workshopom, na ktorom si deti pripravia a zapečatia časovú schránku s vlastným odkazom, či Galéria mesta Bratislavy s rodinnými pátracími hrami. Múzeum mesta Bratislavy sprístupní krov veže Starej radnice a vystaví celestiálny hviezdny glóbus. V tvorivej dielni mestskej knižnice sa bude možné naučiť básničku o Bratislave v posunkovom jazyku, Divadlo P. O. Hviezdoslava umožní nahliadnuť do zákutí budovy mestského divadla, mestská polícia vybuduje na Kamennom námestí detské dopravné ihrisko.



Mestské lesy prinesú vystúpenie sokoliarov na Partizánskej lúke, Odvoz a likvidácia odpadu zasa smetiarske auto do Sadu Janka Kráľa. Vypravené budú tiež historické vozidlá MHD. S programom sa zapoja aj mestské časti. Súčasťou podujatia bude aj Deň Zeme, medzinárodný sviatok upozorňujúci na vplyv človeka na životné prostredie.



Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.



Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.