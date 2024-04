Bratislava predstavila riešenie zmien na Mudroňovej a Vazovovej ulici

Bratislava 30. apríla (TASR) - Hlavné mesto predstavilo finálne riešenia priestorov pri školách na Vazovovej a Mudroňovej ulici v Bratislave. Ich konečná podoba má priniesť zlepšenie kvality, obsluhy a bezpečia detí. Zmeny začne hlavné mesto realizovať začiatkom letných prázdnin. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla. Finálne riešenia nahradia doterajšie, dočasné, ktoré sa stretli aj s kritikou zo strany verejnosti.



"Jedným z hlavných cieľov úprav na Vazovovej bolo zmeniť geometriu a polohu križovatky s Mýtnou, kde sa pohybuje veľa detí cestou do školy a autá do tejto križovatky vchádzali veľkou rýchlosťou," skonštatoval Bubla. Vo finálnom stavebnom riešení zostáva veľkosť novej plochy aj nové usporiadanie križovatky takmer rovnaké, ako to bolo v dočasnom riešení.



Umiestnením jazdného pruhu do bezpečnejšej polohy, vytvorením nového priechodu pre chodcov a miest na krátke zastavenie vznikol aj nový priestor vymaľovaný farbou na asfalte, ohraničený plastovými kužeľmi. "Treba zdôrazniť, že vznik tohto priestoru bol iba vedľajším produktom a určite to nemal byť priestor na hranie, ako niektorí tvrdili," zdôraznil hovorca. Úpravami zároveň vzniklo na Vazovovej ulici desať miest na parkovanie alebo vykladanie.



Pri Základnej škole Mudroňova rovnako vznikol nový priestor s asfaltovými farbami, cez ktorý sa deti mohli bezpečnejšie pohybovať, ako aj nové miesta na krátke zastavenie. "Priamo na Mudroňovej vznikne šesť parkovacích miest v úplne nových zálivoch na krátkodobé státie pre rodičov a ďalšie štyri parkovacie miesta v priestore pred hotelom," ozrejmil s tým, že miesta na vyzdvihnutie nestačili a problémová obsluha vozidlami, ako aj pohyb detí sa dostatočne nezlepšili.



Spolu so šiestimi miestami na 20-minútové státie na Myjavskej ulici tak bude v rámci úprav tohto priestoru podľa hovorcu vytvorených spolu 16 miest na krátke parkovanie. Pridal sa tiež rýchloobrátkový pás, kde môžu naraz zastaviť štyri autá alebo školské autobusy. Mesto podotklo, že sa tiež zvyšuje bezpečnosť pohybu detí so štyrmi novými vyvýšenými priechodmi vo všetkých smeroch k škole, vrátane cez Mudroňovu.