Bratislava predstavila balík zlepšení pre Vrakuňu a P. Biskupice

Bratislava 19. apríla (TASR) – Mesto Bratislava prichádza s komplexným balíkom zlepšení v kontexte bezpečnosti pre mestskú časť Vrakuňa, vrátane okolia Pentagonu, ale aj Podunajské Biskupice. Balík opatrení, ktorý bratislavský magistrát predstavil v pondelok, má poriadkovú, sociálnu a priestorovú rovinu. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla ide len o "kostru riešenia" dlhodobého problému, finálny dokument sa spracuje aj v súčinnosti so samosprávami a obyvateľmi.



"Musíme si povedať, že čo sa urobilo doteraz, nestačí, je to málo. Sme pripravení investovať energiu a peniaze," skonštatoval Vallo. Cieľom opatrení je podľa neho zlepšenie súčasnej situácie, nie jej zhoršenie. Ak by sa to neosvedčilo a vyskytli by sa nové problémy, primátor ubezpečil, že koncept čaká zmena. Cieľom je podľa neho nájsť kompromisné riešenia.



V rámci poriadkovej roviny je jedným z návrhov vytvorenie pobočky mestskej polície vo Vrakuni. Hliadkovanie polície by tak bolo intenzívnejšie a flexibilnejšie. Počíta sa tiež s rozšírením kamerového systému, v rámci prvej fázy bolo identifikovaných deväť lokalít.



V rámci sociálnej roviny sa okrem intenzívnej terénnej sociálnej práce pripravuje napríklad vznik denného centra pre ľudí bez domova priamo z okolia Pentagonu. Zabezpečiť by malo stravu, základnú hygienu a ošatenie, ale tiež sociálne poradenstvo. Pre ľudí bez domova z mestskej časti by mohol slúžiť útulok, ktorý je navrhnutý v doterajšej robotníckej ubytovni. Mesto sľubuje jeho nízku kapacitu a ubezpečuje, že nepôjde o nocľaháreň, ale o dlhodobé ubytovanie po dobu jedného roka s možnosťou predĺženia. Magistrát v súvislosti s miestom argumentuje tým, že lokalita je na okraji a zároveň blízko na to, aby tam ľudia, pre ktorých bude služba určená, chodili.



V rámci priestorovej roviny je cieľom zlepšiť okolie pre miestnych obyvateľov. Pozornosť sa má sústrediť na kvalitný, čistý a bezpečný verejný priestor. Súčasťou by mala byť napríklad výmena osvetlenia a redizajn parku na Čilížskej ulici, rekonštrukcia blízkeho detského ihriska či pravidelné upratovanie verejného priestoru.



Pondelková online prezentácia o balíku navrhovaných opatrení bolo akýmsi nultým participatívnym stretnutím. Opatrenia majú dať definitívne odpovede na zlepšenie situácie. V súčasnosti prebieha zároveň mapovanie lokality, pripravujú sa rozhovory a tematické workshopy so zástupcami mestských častí a miestnymi obyvateľmi. Podnety, požiadavky či prípadné otázky je možné adresovať hlavnému mestu prostredníctvom e-mailovej adresy info@bratislava.sk.