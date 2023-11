Predvianočnú atmosféru v Bratislave prinesie zimný Tyršák

Bratislava 6. novembra (TASR) - Predvianočnú atmosféru v hlavnom meste umocní zimný Tyršák. Podujatie vo svojej zimnej edícii neponúkne iba gastrozážitok, sľubujú jeho organizátori.



"V novembri to bude výstava multižánrového festivalu [fjúžn], v sobotu 18. novembra Bazaar na Tyršáku, na ktorom sa bude predávať nosené dámske, pánske a detské oblečenie a doplnky, ktoré dostanú svoju šancu," priblížili.



Zimný Tyršák bude tvorený od stredy 15. novembra v pracovných dňoch od 15.00 do 22.00 h a cez víkendy od 12.00 do 22.00 h.