Bratislava prehrala jeden zo sporov pri Dúbravsko-karloveskej radiále

Bratislava 15. mája (TASR) - Hlavné mesto prehralo jeden zo súdnych sporov so zhotoviteľom modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Týka sa zmluvnej pokuty, ktorú konzorcium pod vedením spoločnosti TSS Grade považuje za neopodstatnenú. Z rezervného fondu muselo mesto vyčleniť 1,02 milióna eur, zmenu rozpočtu schválilo na ostatnom rokovaní mestské zastupiteľstvo. Ďalšie súdne spory pokračujú.



„Vo zvyšnej časti nároku približne 800.000 eur spor pokračuje. Hlavné mesto plánuje doložiť ďalší posudok, ktorý reaguje na posudok predložený zo strany zhotoviteľa,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Spor vznikol po tom, ako sa konzorcium dostalo do omeškania pri splnení viacerých etáp projektu. Mesto si vypočítalo, že mu vznikol nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške viac ako 1.627.997 eur. Keďže mu aj napriek opakovaným žiadostiam zhotoviteľ hodnoverne nepreukázal, že omeškanie malo objektívne príčiny, začiatkom roka 2023 si magistrát nárok uplatnil. Keďže ju zhotoviteľ nezaplatil, hlavné mesto si ju započítalo voči cene za dielo, čiže suma, ktorú zaplatilo mesto za vykonané práce, bola ponížená o výšku zmluvnej pokuty.



Zhotoviteľ však následne hlavné mesto zažaloval o doplatenie zvyšnej ceny za dielo, odôvodil to neoprávneným započítaním zmluvnej pokuty. K dôvodom omeškania doložil postupne nové informácie a podklady, ktoré si magistrát interne vyhodnotil, zároveň si u externej firmy objednal odborný posudok. Z neho vyplynulo, že zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie nie je v takom rozsahu, ako uvádzal magistrát. Suma pokuty bola preto znížená na polovicu. Postup schválilo vlani v septembri mestské zastupiteľstvo. Mesto zároveň zdôrazňuje, že nezaplatilo peniaze navyše, zaplatilo len časť sumy, ktorá mala byť zaplatená už v roku 2023.



Keďže bol projekt financovaný z eurofondov, žiadalo mesto podľa hovorcu riadiace orgány o potvrdenie, či je možné takto započítanú pohľadávku vrátiť aj bez rozhodnutia súdu. „Riadiaci orgán však nevedel poskytnúť vyjadrenie, z ktorého by vyplývalo, že takýto postup je bez rizika,“ poznamenal Bubla s tým, že magistrát trikrát žiadal súd o čo najskoršie vydanie rozsudku, vydaný bol až tento rok.



Magistrát odmieta, že by v tejto veci pochybil, respektíve, že by išlo o manažérske zlyhanie, ako mu vyčítajú niektorí mestskí poslanci. „Mesto pristupovalo k omeškaniu zhotoviteľa veľmi zodpovedne. Aj preto predbežne zadržalo časť finančných prostriedkov zhotoviteľa, kým sa celá záležitosť detailne nepreverí,“ podotkol Bubla.



Skutočnosť, že Združenie DK Radiála muselo pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok za realizované práce súdnou cestou, vníma zhotoviteľ dlhodobo negatívne. „Odovzdáte dielo ako celok v lehote výstavby, zaplatíte subdodávateľom prác a dodávateľom materiálov. Dielo mesto plne funkčne užíva niekoľko rokov, avšak zaplatenia za vykonané práce sa musíte domáhať aj päť rokov po odovzdaní a užívaní,“ uviedol pre TASR Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TSS Grade.



Zhotoviteľ trvá na tom, že postupoval správne, inú možnosť podľa neho nemal. Kroky hlavného mesta neakceptuje a považuje ich v celom rozsahu za neoprávnené. Aj zmena mestského rozpočtu pre prehratý súdny spor je podľa neho dôkazom, že mesto postupovalo neoprávnene. Podotýka, že ide len o časť nároku zhotoviteľa, ktorý trvá na tom, že má nárok na vyplatenie žalovaných súm v celom rozsahu. „Súdne spory s hlavným mestom ďalej pokračujú,“ poznamenal Chovanec.



Magistrát zároveň pripravuje podklady ku skolaudovaniu poslednej časti tejto električkovej radiály. Aktuálne je skolaudovaných 50 stavebných objektov, ďalších 30 je povolených do predčasného užívania. Kedy by mohla byť celá radiála skolaudovaná, povedať nevie.



„Naďalej sa usilujeme, aby bol celý projekt skolaudovaný čo možno najskôr. Keďže však mesto pri zvyšných objektoch nie je orgánom, ktorý ich kolauduje, nevieme definovať presný čas, kedy by sa tak mohlo stať,“ dodal Bubla.



Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z eurofondov.