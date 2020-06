Prejazd z Molecovej na Karloveskú v smere do centra dočasne uzavrú

Bratislava 16. júna (TASR) – Mesto Bratislava upozorňuje na ďalšie dopravné obmedzenia v súvislosti s rekonštrukciou Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Ide o dočasné uzatvorenie prejazdu z Molecovej na Karloveskú v smere do centra hlavného mesta od soboty (20. 6.) do nedele (28. 6.). Dôvodom uzávery je prekládka plynovodu a kanalizácie na Karloveskej pri križovatke s Molecovou.



"Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu bude viesť cez Janotovu - Baníkovu – Karloveskú. Prejazd z Karloveskej (v smere z Dúbravky) na Molecovu (v smere na Dlhé diely) však zostane umožnený aj počas prebiehajúcich prác," informuje magistrát na sociálnej sieti. Zároveň upozorňuje, že zastávka MHD Janotova v smere do centra bude dočasne umiestnená na Janotovej ulici pri križovatke s Hudecovou. Dočasná zastávka MHD na Molecovej v smere do centra bude dočasne zrušená.



Mesto žiada ľudí, aby sa na cestu z Dlhých dielov v smere do centra mesta v týždni od 20. do 28. júna vopred pripravili a rátali s obmedzeniami.