Premávka na Kollárovom námestí je obnovená

Bratislava 17. júla (TASR) - Premávka na Kollárovom námestí a Mickiewiczovej ulici v Bratislave po dopravnej nehode, pri ktorej sa jedno auto prevrátilo na strechu, už bola obnovená. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.



Bratislavská polícia hovorí, že vodič auta ho mal viesť po ceste od Námestia 1. mája v smere na Kollárovo námestie, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povrchu vozovky. Narazil do dopravnej značky a jeho vozidlo sa prevrátilo na strechu, pričom vrazilo do stojaceho auta.



"Obaja vodiči aj spolujazdkyňa z prevráteného auta utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do bratislavských nemocníc," informujú bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Vykonaná dychová skúška vylúčila u oboch vodičov požitie alkoholu. Škodu predbežne vyčíslili na 7000 eur. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.