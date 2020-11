Premávka na moste na Bojnickej je provizorne obnovená

Bratislava 20. novembra (TASR) – Na moste ponad železničnú trať na Bojnickej ulici v Bratislave, ktorý v novembri 2019 museli uzavrieť pre havarijný stav, bola obnovená premávka, avšak v dočasnom režime. Po nevyhnutnej oprave je doprava možná len v jednom jazdnom pruhu a vždy v smere podľa cestnej svetelnej signalizácie, teda je potrebné počkať si na zelenú.



„Most bude počas dočasnej prevádzky prístupný pre všetky druhy dopravy, teda pre osobné autá, nákladné autá a autobusy," približuje hlavné mesto na sociálnej sieti s tým, že je potrebné dodržiavať niekoľko podmienok.







Premávka je možná len v jednom jazdnom pruhu stredom mosta, rýchlosť na moste bola obmedzená na 30 kilometrov za hodinu.



Rešpektovať treba dočasnú svetelnú signalizáciu, ktorá riadi dopravu. Normálna zaťažiteľnosť pre jazdu jedným smerom je 26 ton, v jednom smere tak môžu ísť za sebou na most vozidlá do tejto hmotnosti. „Obsluhou vozidla nad 26 ton musí byť zabezpečené uzatvorenie mosta do doby, kým vozidlo s hmotnosťou nad 26 ton neopustí most," podotýka hlavné mesto.



Most bol uzatvorený koncom novembra 2019 z dôvodu havarijného stavu a ohrozovania bezpečnosti. „Predbežná správa z diagnostiky, vypracovaná Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konštatovala rozsiahlu delamináciu krycej vrstvy a výraznú koróziu výstuže v konštrukcii mosta," vysvetlilo vtedy mesto. Zrealizované boli stavebné zabezpečovacie práce a vymenená horná vrstva asfaltu na moste.