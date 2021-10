Bratislava: Premávku lanovky na Kamzík obnovia začiatkom budúceho roka

Bratislava 23. októbra (TASR) – Premávka sedačkovej lanovky premávajúcej medzi Železnou studničnou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste by mala byť pre verejnosť obnovená až začiatkom budúceho roka. Na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu jej dolnej stanice nadviaže plánovaná rekonštrukcia hornej stanice. Lanovka vtedy zároveň oslávi 50. výročie.



"V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie už boli odstránené nástupné a výstupné mostíky dolnej stanice. Osadené budú podporné stĺpy pre nové mostíky a samotná výstavba mostíkov," uviedol pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.



Súčasťou rekonštrukčných prác je aj údržba technického zariadenia lanovky, nanovo sú zároveň natreté sedačky a nový náter čaká aj podperné stĺpy. Po skončení prác na dolnej stanici lanovky sa začne s prácami aj na jej hornej stanici. "Do konca roka by malo byť zrekonštruované nástupište hornej stanice vrátane nového podkladu a izolácie, uskutoční sa sanácia omietky," priblížil Borčin. Budúci rok by sa mala opraviť strecha a dokončiť omietky.



Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý prisľúbil, že lanovka bude bezpečnejšia. "Lanovka má momentálne pauzu, pretože sme rozbehli výstavbu nových vstupných a výstupných mostíkov na jej dolnej stanici a v ďalších týždňoch na ňu nadviaže aj dôležitá rekonštrukcia hornej stanice," skonštatoval Kusý na sociálnej sieti.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.



Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.