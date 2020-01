Bratislava preveruje lokality, kde stavať nájomné byty

Bratislava 9. januára (TASR) - Mesto Bratislava preveruje lokality, kde by mohlo postaviť nové nájomné byty. Na svojej úradnej tabuli zverejnilo návrh zadania urbanistickej štúdie, spomína v ňom miesta v Ružinove, Rači, Dúbravke a Petržalke. Návrh môže pripomienkovať verejnosť do konca januára.



Magistrát zverejnil zoznam možných lokalít na pozemkoch v majetku mesta vybraných vo vyhľadávacej štúdii. Patria medzi ne pozemky na Bazovej v Ružinove, Pastierskej v Rači, Peknej ceste v Rači, Na vrátkach v Dúbravke, Bratskej, Sosnovej a na Šustekovej v Petržalke. Na základe rokovaní s vlastníkmi pozemkov o budúcich plánovacích zmluvách vytypovalo mesto lokality a pozemky na Mlynských nivách v Ružinove, Peknej ceste v Rači, Východnej v Rači, Račianskej v Rači, Agátovej 1-3 v Dúbravke, Na vrátkach v Dúbravke a v Petržalke na Muchovom námestí a či Viedenskej ceste.



"Štúdia preverí možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch a na pozemkoch súkromných investorov, ktoré si vyžadujú pre potreby umiestňovania bývania zmenu platného územného plánu, navrhne možné zmeny funkčného využitia územia s potrebnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou," píše sa v návrhu. Štúdia nájomného bývania má podľa samosprávy preveriť jednotlivé lokality ako alternatívne riešenia na území mesta a na základe vyhodnotenia bude spracovaný čistopis ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.



Návrh zadania urbanistickej štúdie nájde verejnosť na webe hlavného mesta či v kancelárii prvého kontaktu na magistráte. Pripomienkovať ho môže písomnou formou na adresu magistrátu - oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov, či elektronicky na uzemnedokumenty@bratislava.sk.



Magistrát priznáva, že v otázke nájomného bývania má Bratislava veľký dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie. "Máme najnižší počet mestských nájomných bytov," skonštatovali zástupcovia bratislavskej samosprávy. Bratislava podľa ich slov potrebuje nájomné byty, aby si mohla plniť svoju zákonnú povinnosť poskytnúť náhradné nájomné bývanie obyvateľom reštituovaných domov, ktorých má v evidencii vyše 500.



Zo všetkých bytov v Bratislave (vyše 204.000) je podľa mesta len zhruba jedno percento (asi 2300 bytov) nájomných, ktoré sú v priamej správe mesta alebo v správe či vo vlastníctve mestských častí. Brno má pritom k dispozícii 29.000 nájomných bytov. "Našou ambíciou je nastaviť systém výstavby tak, aby mesto mohlo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas desiatich rokov," vyhlásil v októbri 2019 primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že Bratislave chýba celkovo 40.000 bytov a treba vytvoriť približne 4000 mestských nájomných bytov. "Rozbehli sme všetky procesy tak, aby sme do konca volebného obdobia v roku 2022 mohli mať pripravených alebo rozpracovaných približne 1000 bytových jednotiek," podotkol primátor.



Mesto začalo okrem plánovania výstavby aj s procesom prípravy rekonštrukcie objektov vo svojom vlastníctve. Rozpracované má objekty v lokalitách, ako Zámocké schody, Ventúrska či Pri Habánskom mlyne. Bratislava začína postupne vyhlasovať aj architektonické súťaže na nájomné bytové domy na mestských pozemkoch. Prvá súťaž je na nájomný bytový súbor na Terchovskej ulici. Vzniknúť tam má 81 nájomných bytov.