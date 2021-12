Pri archeologickom výskume v areáli Gerulaty objavili vzácne nálezy

Bratislava 7. decembra (TASR) - Pri archeologickom výskume v areáli Antickej Gerulaty v bratislavských Rusovciach našli ďalšie vzácne nálezy. Napríklad z 3. storočia mince, spony, kahance, konský postroj, sklo, železné predmety, rétsku keramiku, ale aj jednovrstvový hrebeň z 2. storočia, ktorý je ďalším dokladom kontaktov obyvateľov Gerulaty s tzv. barbarikom, teda s Germánmi. Na sociálnej sieti o tom informuje Múzeum mesta Bratislavy (MMB).



"Počas dvojročnej etapy bol preskúmaný rímsky murovaný kanál, prekvapením pre odborný tím na čele s archeologičkou Jaroslavou Schmidtovou však bola kanalizačná prípojka, ktorá pravdepodobne ústila do kanálu," spresnilo múzeum.



Za ďalší prekvapivý nález označuje nezvyčajný zhluk kostí zo zvierat ako tur domáci, sviňa, ovca, pes, kôň, vtáky či ryby. Výskum sa venoval aj stredovekej vodnej priekope hlbokej viac ako tri metre a širokej okolo osem metrov. "Priekopa pravdepodobne kopírovala poľnú cestu, ktorá sa tu nachádzala ešte v 60. rokoch 20. storočia. Jej zasypanie sa rámcovo datuje do 15. až 16. storočia," uviedli z múzea s tým, že Gerulata vydala ďalší vzácny nález, a to fragment rímskeho vojenského diplomu.



"Dodnes je známych okolo 1000 diplomov. Z územia Slovenska poznáme tri diplomy z naddunajského barbarika a doteraz jeden z územia provincie Panónia, z Gerulaty. Predmetný fragment je druhý nález z rímskej Gerulaty," priblížili.



Areál expozície Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach sa nachádza na mieste bývalého rímskeho vojenského kastela na hraniciach pevnostného systému Limes Romanus z obdobia 2. až 4. storočia. Komplexná pamiatková úprava lokality sa začala realizovať v roku 1975. Tento rok zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO lokality Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť). Jej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okrem Gerulaty aj Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži pri Komárne.