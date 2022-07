Pri kolapsoch z tepla v Bratislave často pomáhajú aj mestskí policajti

Bratislava 21. júla (TASR) - V Bratislave pomáhajú pri kolapsoch z tepla aj mestskí policajti. Prvú pomoc často poskytujú pri vyčerpaní z tepla či pri prehriatí organizmu. Verejnosti v týchto horúčavách odporúča dodržiavať pitný režim, stravovať sa ľahšie, nosiť ľahší odev a ak to nie je nevyhnutné, nevychádzať na priame slnko medzi 11.00 a 15.00 h.



Počas dňa netreba podľa mestskej polície zabúdať na dodržiavanie pitného režimu. Dospelému človeku sa odporúča vypiť minimálne tri litre tekutín denne. "Vyhýbajte sa presladeným nápojom a alkoholu. Neodporúča sa ani pitie kávy vo veľkom množstve," upozorňuje polícia na sociálnej sieti. Odporúča tiež nosiť so sebou fľašku s vodou.



V horúcich dňoch by sa mali ľudia stravovať ľahšie, konzumovať by mali viac zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody, napríklad uhorku či melón. Nosiť by mali ľahší odev, ideálne vzdušné oblečenie svetlej farby. Zabúdať by nemali ani na pokrývku hlavy.



"Častým dôvodom kolapsu z tepla je aj dlhodobejšia prítomnosť v prehriatej miestnosti," podotýka polícia s tým, že dávať pozor si však treba dávať aj na vysoké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom.



Ak niekto v našom okolí skolabuje, je nutné ho čo najskôr presunúť mimo priameho slnka, ideálne do najbližšieho tieňa. Uložiť ho treba do polohy ležmo s podopretou hlavou, prípadne do polosedu. Odporúča sa ho ochladiť vlažnou vodou či ovievaním, v malých dávkach mu treba podávať najlepšie vlažnú, nesladenú vodu. "Ak sa stav postihnutého postupne nezlepšuje, nečakajte a vyhľadajte lekársku pomoc," zdôrazňuje polícia. Ak človek upadne do bezvedomia, bezodkladne treba kontaktovať rýchlu zdravotnú pomoc na tiesňovom telefónnom čísle 155.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal vo štvrtok výstrahy pred vysokými teplotami. Miestami môže teplota dosiahnuť 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bude na väčšine západného Slovenska a v niektorých južných okresoch stredného Slovenska. V Bratislavskom kraji môže teplota stúpnuť miestami na 38 stupňov Celzia.