Pri úrade v bratislavskej Karlovej Vsi pribudol externý defibrilátor

Bratislava 27. júna (TASR) – Životy obyvateľov bratislavskej Karlovej Vsi bude pri náhlej zástave krvného obehu chrániť do príchodu záchranárov automatický externý defibrilátor (AED). Umiestnený je pred vstupom do miestneho úradu na Námestí sv. Františka a v prípade potreby je k dispozícii nepretržite. Mestskej časti ho v pondelok popoludní darovala zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera.



"Situácia, keď je náhle ohrozený ľudský život, je vždy nečakaná a veľmi stresujúca. Vedomie, že sme pripravení aj na takúto udalosť, je naozaj dôležité pre každého," skonštatovala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Verí, že ľudia budú zodpovední a vnímaví a budú ho vedieť v pravej chvíli správne použiť.



Pri náhlom zastavení srdca odumierajú mozgové bunky bez prísunu kyslíka už po troch až piatich minútach. Priemerný čas dojazdu ambulancie rýchlej lekárskej pomoci je na Slovensku viac ako 11 minút. Ak je v okolí dostupný AED, pomoc tak môže byť na mieste oveľa rýchlejšie. Dokáže ho pritom použiť aj laik bez medicínskeho vzdelania. Ak sa zároveň použije dostatočne rýchlo, zvýši sa šanca na prežitie na 70 percent.



Umiestnenie defibrilátora práve na Námestie sv. Františka označuje mestská časť za logické. Ide o jedno z najnavštevovanejších miest v Karlovej Vsi počas celého dňa. V okolí sa nachádza okrem miestneho úradu napríklad aj detské ihrisko, lekáreň, stomatologické ambulancie, škola, kostol, obchodné prevádzky, ale aj byty a kancelárie.



Defibrilátor je prístroj so slovenským návodom, zvukovými a vizuálnymi inštrukciami na obsluhu, ktorý možno použiť bez špeciálneho školenia. Podľa dostupných informácií boli počas piatich rokov takýto a jemu podobné AED úspešne použité vo viac ako 150 prípadoch s náhlym zastavením krvného obehu.