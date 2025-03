Pri obnove nástupného priestoru pod Mostom SNP prinavrátia aj schody

Bratislava 5. marca (TASR) - Konštrukcia Mosta SNP bude v rámci rekonštrukcie nástupného priestoru na vyhliadku UFO v bratislavskej Petržalke obnovená do pôvodného výrazu vrátane schodísk. Pre TASR to uviedol riaditeľ Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava Ján Mackovič. Obnovené budú nielen schody pod pylónom mosta, ale aj tie, ktoré v minulosti viedli z mosta priamo na nábrežnú promenádu.



Projekt rekonštrukcie Mosta SNP v priestore pod pylónom mosta, ktorý má odstrániť havarijný stav nástupného priestoru, odobrili pamiatkari. "Samotná konštrukcia mosta bude obnovená do pôvodného výrazu vrátane schodísk," skonštatoval Mackovič.



Na základe schváleného projektu má byť v parteri mosta vytvorený nový vstup do vyhliadkovej veže a skladový priestor rešpektujúci pôvodné architektonické riešenie. Obnoviť sa má nielen dvojica priamočiarych schodísk spájajúcich terasu s terénom (upravená betónová plocha medzi pylónmi). Obnovené budú aj schody, ktoré v minulosti viedli z oboch lávok pre peších na moste priamo na nábrežnú promenádu, ale boli odpílené.



Začiatok stavebných prác avizovala tento týždeň spoločnosť Zemegula, prevádzkovateľ reštaurácie a vyhliadky UFO na Moste SNP. Ohlásila ich na základe povolenia a dohody s hlavným mestom i pamiatkarmi. Projektom chce skvalitniť infraštruktúru v okolí Mosta SNP a návštevníkom poskytnúť lepší a komfortný vstup do jednej z dominánt hlavného mesta. Očakáva, že projekt by mal byť dokončený do konca októbra.



Na nástupnom priestore realizovala firma Zemegula ešte v roku 2018 časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu. Počas nich stavebník odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na most vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.



Štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu, a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a čakalo sa na rozhodnutie úradov. Mesto požiadalo stavebníka, aby vypracoval a predložil nový architektonický návrh s minimalistickým zásahom do architektúry mosta a v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.



V roku 2022 hlavné mesto informovalo, že s prevádzkovateľom našlo riešenie a priestor, kde sa v minulosti začalo stavať cyklistické a turistické centrum, obnovia. Rekonštrukcia má brať ohľad na jedinečnú architektúru mosta. Dielo má byť zároveň následne bezplatne odovzdané mestu.