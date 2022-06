Pri spravovaní ciest v Bratislave by sa mohol urobiť poriadok

Bratislava 4. júna (TASR) – Medzi hlavným mestom a mestskými časťami by sa mohol v budúcnosti urobiť poriadok týkajúci sa správy pozemkov. Prvým krokom má byť informácia o návrhu nového kľúča zverenia ciest, chodníkov a trávnatých plôch medzi magistrát a miestne samosprávy. Materiál, ktorý má pripraviť primátor spolu so starostami, by sa mal dostať na rokovanie poslancov koncom septembra.



S takýmto zámerom prišiel na ostatnom rokovaní bratislavského mestského parlamentu starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý vidí na takýto krok viacero dôvodov. Jedným z problémov podľa neho sú staré zverovacie protokoly, pričom parcelné čísla, ktoré sú na nich uvádzané, už často ani neexistujú, keďže sa pozemky medzičasom rozdelili a majú iné čísla. Je preto veľký problém veci dohľadať.



"Dokonca existujú zoznamy, že niektoré parcely podľa protokolov máme zverené a mesto eviduje, že ich zverené nemáme a opačne. Z dôvodu veľkého chaosu, ktorý tu dlhoročne vládne a keďže sa nám opakovane dejú problémy, že koho čo je, považujem za dôležité, aby sa to raz a navždy vyriešilo," povedal pre TASR Hrčka, ktorý s takýmto zámerom prišiel na májové rokovanie mestského parlamentu.



Doterajšiu cestu urobiť poriadok v starých protokoloch považuje za nereálnu. Jednoduchšie by podľa neho bolo zrušiť všetky staré protokoly a dohodnúť sa na novom kľúči, podľa ktorého sa bude prerozdeľovať, aby boli nastavené jasné pravidlá. "Po 30 rokov dospela doba do takej situácie, že podľa mňa je omnoho efektívnejšie zrušiť všetky staré rozhodnutia a vytvoriť nový kľúč. Bude to rýchlejšie, istejšie a lepšie, ako sa hrabať v starých veciach a zisťovať v protokoloch, komu čo patrí," poznamenal Hrčka s tým, že túto cestu sa za ostatných desať rokov neporadilo nikomu vyriešiť.



Podľa riaditeľa magistrátu Ctibora Košťála situáciu komplikuje aj fakt, že často sa nevie, čo sa na danom pozemku nachádza. Dôležitý je podľa neho pasport a digitalizácia, podľa neho vedia takto spraviť ročne štyri až päť mestských častí. Mesto sa výmene pozemkov nebráni, hovorí však o ucelených plochách. V rámci rozpravy odznel aj príklad Prahy, kde sú komunikácie v kompetencii mesta a o zeleň sa starajú mestské časti.