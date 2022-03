Bratislava: Pri výbere Hanuliakovej za šéfku ZOO nedošlo k pochybeniu

Na archívnej snímke Ctibor Košťál. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. marca (TASR) – Pri výbere riaditeľky zoologickej záhrady v Bratislave Júlie Hanuliakovej nedošlo k pochybeniu, nie je dôvod voči niekomu vyvodzovať zodpovednosť. Problémom bol podľa magistrátu zlý zákon, ktorý v minulosti platil. Skonštatoval to riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci prerokovania správy hlavného kontrolóra. Mestskí poslanci diskutovali o pochybnostiach, či Hanuliaková mohla vykonávať funkciu riaditeľky, keďže počas pobytu v Spojených štátoch amerických získala aj americké občianstvo.Mesto odmieta tajenie informácií či akékoľvek bránenie na vykonanie kontroly.povedal Košťál. Odmietol tvrdenia, že by mesto vedelo omnoho skôr o tom, že Hanuliaková stratila slovenské občianstvo. Termín, keď o tom mesto informovala, však povedať nevedel. Veci sa však podľa neho začali riešiť hneď, ako ich Hanuliaková o tom informovala.Ubezpečuje, že sa netreba obávať toho, že by bolo ohrozené čerpanie eurofondov zo strany mesta. Zdôraznil zároveň, žeby mala byť výpoveď zmluvy DinoParku, ktorú Hanuliaková podpísala. Prípadnú prehru súdneho sporu bude mesto podľa neho riešiť až potom, keby k tomu došlo. Je presvedčený, že mesto urobilo všetko, čo mu právnici v tejto veci poradili.Poslanec Ľuboš Krajčír žiadal o vyvodenie zodpovednosti za porušenie zákona, podľa neho neboli kontrolórovi sprístupnené všetky údaje na základe GDPR. Je presvedčený, že neboli splnené všetky poklady na transparentné výberové konanie a malo byť vyhlásené nové. Napriek tomu bola podľa neho Hanuliakováspať na riaditeľský post.Na margo toho primátor Bratislavy Matúš Vallo poznamenal, že poslancom boli pripravené alternatívy, hlasovaním ju však vrátili do funkcie. Podľa jeho vyjadrenia malo mesto pripravené aj nové výberové konanie.Hanuliaková najprv šéfovala zoo od novembra 2020 do júna 2021. Funkcie sa vzdala pre zánik jej slovenského občianstva, keďže počas pobytu v Spojených štátoch amerických získala aj americké občianstvo. Do vedenia zoo sa po obnovení jej štátneho občianstva vrátila od marca. Jej návrat schválili vo februári mestskí poslanci.V liste zaslanom kontrolnej skupine deklarovala, že do funkcie nastúpila ako slovenský občan, s riadnymi platnými slovenskými dokladmi a ani ona, ani mesto nemali dôvod sa domnievať, že slovenským občanom už nie je.vyhlásila s tým, že počas pôsobenia na poste riaditeľky figuruje a figurovala v štátnych registroch ako občianka SR.