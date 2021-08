Pri zastávke Mladá garda došlo k zrážke električky s chodcom

Bratislava 19. augusta (TASR) - Pri zastávke Mladá garda v bratislavskom Novom Meste došlo vo štvrtok popoludní k zrážke električky s chodcom. Pre TASR to potvrdil hovorca Dopravného podniku Bratislava Martin Chlebovec.



Na mieste zasahovali aj zdravotní záchranári. Pre nehodu jazdila na istý čas náhradná autobusová doprava. Krátko po 15.00 h bola premávka električkových liniek 3 a 7 obnovená.



"Vyslaní záchranári museli zraneného vzhľadom na jeho vážne poranenie uviesť do umelého spánku," uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Doplnila, že zraneného transportovali do nemocnice v kritickom stave.