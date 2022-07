Pri zbere kuchynského odpadu sa môžu obyvatelia dopúšťať pochybení

Bratislava 10. júla (TASR) - Pri zbere kuchynského bioodpadu sa niektorí obyvatelia bratislavských mestských častí, v ktorých je projekt už spustený, môžu dopúšťať pochybení. Jednou z najzásadnejších chýb môže byť jeho voľné vhadzovanie do zbernej nádoby. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) preto pripomína, že je potrebné vkladať ho do nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a spomaľuje biologické procesy.



"Správnym používaním kompostovateľných vreciek v kombinácii s odvetrávateľným košíkom možno predísť zápachu, výluhom a výskytu hmyzu," podotýka OLO.



Druhou zásadnou chybou je používanie plastov, či už ide o plastové vrecká namiesto kompostovateľných, alebo potravinové obaly. Tie však do zberu tohto druhu odpadu podľa OLO nepatria.



Nastáva tiež situácia, pri ktorej nie je na stanovišti zberných nádob bytového domu dostatok hnedých nádob na kuchynský bioodpad, prípadne chýbajú úplne. V oboch prípadoch sa môžu obyvatelia obrátiť na svojho správcu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu.



"Ak už máte kuchynský odvetrávateľný košík, no v stanovišti vám chýba zberná nádoba, je pravdepodobné, že správca túto povinnosť prehliadol," konštatuje Zuzana Balková z OLO. Na žiadosť správcu dodáva OLO potrebný počet nádob do konkrétnych stanovíšť. Vzniknuté situácie sa riešia individuálne.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Na jar sa tento rok pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a v týchto dňoch aj Ružinov. So zberom sa postupne v lete začne aj v mestských častiach Nové Mesto a Rača. V septembri a októbri bude nasledovať mestská časť Staré Mesto. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.