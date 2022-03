Priestor pod Mostom SNP obnovia, Bratislava našla s nájomníkom

Bratislava 7. marca (TASR) - Priestor pod bratislavským Mostom SNP v Petržalke, kde v roku 2018 odstránili schody a začali stavať cyklistické a turistické centrum, obnovia. Po troch rokoch vyjednávania sa hlavnému mestu podarilo nájsť s prevádzkovateľom reštaurácie i vyhliadky UFO riešenie. Rekonštrukcia má po novom brať ohľad na jedinečnú architektúru mosta.



"Drevený skelet projektu z roku 2018, na ktorého odstránení sme trvali, tak nahradí nový kvalitný návrh," deklaruje mesto s tým, že realizáciu nového riešenia bude hradiť nájomca reštaurácie a dielo následne bezodplatne odovzdá mestu.



Nový zámer má prinavrátiť hodnotné prvky pôvodnej architektúry, má byť minimalistický, priehľadný a lepšie zachovať výhľady na staromestskú panorámu. "Zlepší taktiež prístup návštevníkov do výťahu do vyhliadkovej reštaurácie," avizuje magistrát.



Prácam bude v prípade nájomcu ešte predchádzať konanie o dodatočnom povolení stavby, v rámci ktorého sa posúdi aj jeho návrh. Prvé architektonické návrhy predbežne odsúhlasilo hlavné mesto a krajský pamiatkový úrad. "Špeciálny stavebný úrad hlavného mesta bude posudzovať dokumentáciu na stavebné konanie, ktorú nájomca doloží," podotkla samospráva s tým, že o detailoch finálneho projektu a načasovaní jeho realizácie bude verejnosť informovať.



Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP realizovala v roku 2018 firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu. Počas nich stavebník odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na most, vrátane nástupnej plošiny, a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.



Štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a čakalo sa na rozhodnutie úradov. Mesto požiadalo stavebníka, aby vypracoval a predložil nový architektonický návrh s minimalistickým zásahom do architektúry mosta a v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.