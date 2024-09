Bratislava: Priestor pri dvoch základných školách je bezpečnejší

Bratislava 4. septembra (TASR) - Priestor pri základných školách (ZŠ) na bratislavskej Vazovovej a Mudroňovej ulici je bezpečnejší. Na križovatkách tam pravidelne vznikalo množstvo nebezpečných situácií. Primátor Bratislavy Matúš Vallo o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.



V prípade Vazovovej ulice bola podľa neho hlavným problémom poloha a geometria križovatky s Mýtnou. "Polomer križovatky spôsoboval, že autá do nej vchádzali veľkou rýchlosťou, čím ohrozovali deti na ceste do školy," vysvetlil. Križovatka bola preto podľa neho zúžená a jazdný pruh bol umiestnený do bezpečnejšej polohy. Zmenou geometrie križovatky vznikla aj nová plocha, ktorú podľa primátora po novom tvorí zeleň, stojany na bicykle, lavičky či priechod.



Ako poznamenal, na Mudroňovej ulici vznikol bezpečnejší vyvýšený priechod priamo pred školou, aj niekoľko ďalších priechodov v okolí na trasách, ktoré deti využívajú na príchod do školy. "Východiskom na premenu križovatky na Mudroňovej bola chaotická, nepriehľadná dopravná situácia, keďže ide o tranzitnú ulicu s veľmi hustou premávkou. V okolí školy tiež nebol dostatok parkovacích miest pre rodičov," uviedol Vallo s tým, že na ulici bolo vytvorených aj niekoľko nových miest na parkovanie.