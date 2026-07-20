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Priestory miestneho úradu na Kutlíkovej ulici majú patriť Petržalke
Mestská časť momentálne záväzné plány nemá, dlhodobo je však podľa hovorkyne „na stole“ rekonštrukcia vstupného vestibulu.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka by mala po desiatkach rokoch sídliť vo vlastných priestoroch. Ide o priestory v budove Technopolu na Kultíkovej ulici, v ktorých sídli miestny úrad (MiÚ) viac ako 30 rokov. Vyplýva to z návrhu na bezodplatný prevod nebytových priestorov, ktorý schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. O získanie priestorov do vlastníctva sa mestská časť snaží od roku 2016.
„O získanie priestorov sa mestská časť (MČ) usiluje dlhodobo. Sme radi, že sme nepoľavili a naše oficiálne sídlo budeme môcť onedlho konečne vlastniť tak, ako iné mestské časti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že prevod majetku má byť zrealizovaný v najbližších týždňoch po podpise zmluvy o bezodplatnom prevode a povolení vlastníckeho práva.
Bezodplatný prevod sa týka priestorov v jednej z dvoch veží v hodnote takmer 2,28 milióna eur. Ide o prízemie a priestory od prvého po deviate poschodie vrátane skladových priestorov v suteréne. Týka sa to aj sídla úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Sociálnej poisťovne na deviatom poschodí. Mestská časť tak bude môcť byť i flexibilnejšia pri plánovaných rekonštrukciách či modernizácii priestorov, keďže práce nebudú podliehať schvaľovaniu druhou stranou.
„Pre návštevníkov úradu sa de facto nezmení nič, úrad bude fungovať v rovnakom režime. Zmeny postrehnú priebežne, keď bude mestská časť realizovať postupne investície do priestorov,“ poznamenala Halašková.
Mestská časť momentálne záväzné plány nemá, dlhodobo je však podľa hovorkyne „na stole“ rekonštrukcia vstupného vestibulu. Sídli tam podateľňa ako prvé kontaktné miesto a slúži aj ako „čakáreň“ mimo úradných hodín. Na prízemí sa nachádza aj referát matriky a ohlasovne pobytov, ktoré počas úradných hodín navštevuje najviac obyvateľov. V pláne je tiež oprava výťahov či zjednotenie značenia pre uľahčenie orientácie v priestore. „Ku všetkým zmenám budeme pristupovať opatrne tak, aby sme nenarušili chod ďalších poschodí, ktoré vo vlastníctve mať nebudeme,“ podotkla Halašková.
Do budúcna by mestská časť rada získala do majetku aj okolité pozemky, aby sa o ne vedela starať a mohla priamo s majiteľmi Technopolu rokovať na zlepšení správy celého areálu a spoločných vonkajších aj vnútorných priestorov. Je si však vedomá, že to bude, vzhľadom na nájomné vzťahy podpísané vtedajším starostom Vladimírom Bajanom a iné nezrovnalosti, komplikovanejšie.
Prvá žiadosť o prevod nebytových priestorov bola hlavnému mestu adresovaná ešte v marci 2016. Následne boli podané žiadosti v decembri 2022 a v marci 2023. Po prijatí nesúhlasného stanoviska od hlavného mesta mestská časť žiadosti aktualizovala a bratislavský magistrát viackrát urgovala (celkovo osemkrát, naposledy v máji 2026).
„O získanie priestorov sa mestská časť (MČ) usiluje dlhodobo. Sme radi, že sme nepoľavili a naše oficiálne sídlo budeme môcť onedlho konečne vlastniť tak, ako iné mestské časti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že prevod majetku má byť zrealizovaný v najbližších týždňoch po podpise zmluvy o bezodplatnom prevode a povolení vlastníckeho práva.
Bezodplatný prevod sa týka priestorov v jednej z dvoch veží v hodnote takmer 2,28 milióna eur. Ide o prízemie a priestory od prvého po deviate poschodie vrátane skladových priestorov v suteréne. Týka sa to aj sídla úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež Sociálnej poisťovne na deviatom poschodí. Mestská časť tak bude môcť byť i flexibilnejšia pri plánovaných rekonštrukciách či modernizácii priestorov, keďže práce nebudú podliehať schvaľovaniu druhou stranou.
„Pre návštevníkov úradu sa de facto nezmení nič, úrad bude fungovať v rovnakom režime. Zmeny postrehnú priebežne, keď bude mestská časť realizovať postupne investície do priestorov,“ poznamenala Halašková.
Mestská časť momentálne záväzné plány nemá, dlhodobo je však podľa hovorkyne „na stole“ rekonštrukcia vstupného vestibulu. Sídli tam podateľňa ako prvé kontaktné miesto a slúži aj ako „čakáreň“ mimo úradných hodín. Na prízemí sa nachádza aj referát matriky a ohlasovne pobytov, ktoré počas úradných hodín navštevuje najviac obyvateľov. V pláne je tiež oprava výťahov či zjednotenie značenia pre uľahčenie orientácie v priestore. „Ku všetkým zmenám budeme pristupovať opatrne tak, aby sme nenarušili chod ďalších poschodí, ktoré vo vlastníctve mať nebudeme,“ podotkla Halašková.
Do budúcna by mestská časť rada získala do majetku aj okolité pozemky, aby sa o ne vedela starať a mohla priamo s majiteľmi Technopolu rokovať na zlepšení správy celého areálu a spoločných vonkajších aj vnútorných priestorov. Je si však vedomá, že to bude, vzhľadom na nájomné vzťahy podpísané vtedajším starostom Vladimírom Bajanom a iné nezrovnalosti, komplikovanejšie.
Prvá žiadosť o prevod nebytových priestorov bola hlavnému mestu adresovaná ešte v marci 2016. Následne boli podané žiadosti v decembri 2022 a v marci 2023. Po prijatí nesúhlasného stanoviska od hlavného mesta mestská časť žiadosti aktualizovala a bratislavský magistrát viackrát urgovala (celkovo osemkrát, naposledy v máji 2026).