Bratislava prijala nové všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislava má svoje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste. Do platnosti vstúpi v polovici júla. Vo štvrtok to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci. VZN ráta aj so zmenou spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z bratislavských rodinných domov, a to takzvaným vrecovým systémom.



Vo VZN je jasne ustanovená odpadová politika hlavného mesta v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov, respektíve termické zneškodnenie odpadov pred ich ukladaním na skládku odpadov. "Cieľom je znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládky odpadov," uviedla samospráva v predloženom materiáli.



Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho odpadu, ale aj triedeného zberu jednotlivých, oddelene zbieraných, zložiek komunálneho odpadu, avšak precizujú sa niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe. "Napríklad zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, respektíve vrecového zberu. Možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku so zeleňou. Zároveň sa precizuje systém zberu v súlade so zákonom o odpadoch," vysvetľuje magistrát.



Súčasťou je napríklad aj zmena systému triedeného zberu odpadu z obalov a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) v individuálnej bytovej výstavbe. Doteraz realizovaný zber na takzvaných zberných hniezdach triedeného odpadu v individuálnej bytovej výstavbe chce mesto nahradiť vrecovým systémom zberu priamo spred domov. "Dôvodom zmeny systému je najmä snaha mesta o elimináciu opakovaného znečisťovania zberných hniezd zrušením problematických zberných hniezd, nepostačujúca kapacita umiestnených kontajnerov a počet odvozov, a v neposlednom rade zabráneniu ich zneužívania podnikateľskými subjektmi, ako aj zabezpečenie vyššieho podielu a čistoty triedeného odpadu," vysvetlila samospráva.



Tento zber bude zabezpečovaný prostredníctvom mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Zmena a rozšírenie systému nebude mať vplyv na mestský rozpočet ani na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. So zmenou systému zberu triedeného komunálneho odpadu z rodinných domov plánuje mesto začať ešte v lete, v prvej etape v siedmich bratislavských mestských častiach, a to Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves a Devín.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že ide o pilotný projekt. "Budeme sa baviť, či je jedno alebo dve vrecia na mesiac dostatok, či to má byť v kontajneroch alebo vreciach. Momentálne začíname s vrecami. Zber bude raz do mesiaca, ale uvidíme, aké budú prvé dáta," spresnil Vallo.