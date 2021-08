Prípad schátraného domu na Záhradníckej ulici opäť rieši polícia

Bratislava 22. augusta (TASR) – Prípadom „domu hrôzy" na Záhradníckej ulici v bratislavskom Ružinove sa opätovne zaoberá polícia. Podané trestné oznámenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia síce v prvom kroku odmietla, prokuratúra jej ho však vrátila na ďalšie konanie. Mestská časť, ktorá trestné oznámenie podala, aktuálne čaká na jej rozhodnutie. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



„V súvislosti s takzvaným domom hrôzy podala mestská časť trestné oznámenie. Bohužiaľ, musím povedať, že polícia toto trestné oznámenie odmietla. Preto sme podali sťažnosť na prokuratúru, ktorá nám vyhovela a trestné oznámenie vrátila na ďalšie konanie. Čakáme, aký bude záver polície," povedal Chren.



Odmietnutie pôvodného podania potvrdila aj polícia. „V súvislosti s uvedeným prípadom bolo na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II prijaté trestné oznámenie. Po vykonaní potrebných úkonov bolo v tejto veci zo strany policajného vyšetrovateľa vydané uznesenie o odmietnutí," uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Vyšetrovací spis následne putoval na prokuratúru Bratislava II.



Schátraná budova sa nachádza blízko Trhoviska Miletičova, je dlhodobo v zlom stave a opadávajúca omietka ohrozuje okoloidúcich. V apríli sa napríklad na sociálnej sieti objavilo video zachytávajúce padajúcu omietku z domu na zastávku MHD. Mestská časť už v minulosti viackrát vyzvala majiteľa na nápravu, ale ten ani nepreberal poštu. Samospráva sa tiež obrátila aj na exekútorský úrad so žiadosťou o nútený výkon nápravy. To znamená, že ak to majiteľ sám neopraví, má exekútor právo vymáhať to od neho, respektíve opraviť to, a potom od neho vymáhať náklady. Podľa starostu je tento dom typickým prípadom problémových reštituovaných domov s nájomníkmi.