< sekcia Regióny
Bratislava pripravila pre seniorov kultúrny a športový program
Cieľom je spríjemniť im jesenné dni, podporiť ich aktívny životný štýl a vytvoriť priestor na nové stretnutia, inšpirácie či spoločné zážitky.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislavské Nové Mesto pripravilo počas októbra, Mesiaca úcty k starším, pre svojich seniorov kultúrny, spoločenský a športový program. Cieľom je spríjemniť im jesenné dni, podporiť ich aktívny životný štýl a vytvoriť priestor na nové stretnutia, inšpirácie či spoločné zážitky. TASR o tom informovali z miestneho úradu.
„Seniori sú piliermi našej komunity - ich skúsenosti, životné príbehy a ochota podeliť sa s mladšími sú pre Nové Mesto neoceniteľnou hodnotou. Mesiac úcty k starším je malou, no dôležitou formou poďakovania a výzvou, aby sme spoločne budovali miesto, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Program je rozdelený do viacerých lokalít a reflektuje široké spektrum záujmov - od relaxačných cvičení cez besedy, koncerty, divadelné predstavenia až po športové súťaže a kurzy digitálnej gramotnosti. Seniori si môžu vybrať z ponuky podujatí v Stredisku kultúry Vajnorská, Dome kultúry Kramáre či miestnej knižnici.
Súčasťou je aj Olympiáda pre seniorov, ktorú mestská časť organizuje v sobotu (4. 10.) vo voľnočasovom areáli Kuchajda. Podujatie nesie motto - V pohybe je radosť, vo veku je sila. Olympiáda však podľa samosprávy nebude o výkonoch, ale o radosti z pohybu a zo spolupatričnosti. Súčasťou bude séria zábavných disciplín - od hádzania vrecúšok a streľby zo vzduchovky až po nordic walking, lukostreľbu či minihokej. Chýbať nebude ani petangový turnaj.
Viaceré podujatia si vyžadujú registráciu vopred.
„Seniori sú piliermi našej komunity - ich skúsenosti, životné príbehy a ochota podeliť sa s mladšími sú pre Nové Mesto neoceniteľnou hodnotou. Mesiac úcty k starším je malou, no dôležitou formou poďakovania a výzvou, aby sme spoločne budovali miesto, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Program je rozdelený do viacerých lokalít a reflektuje široké spektrum záujmov - od relaxačných cvičení cez besedy, koncerty, divadelné predstavenia až po športové súťaže a kurzy digitálnej gramotnosti. Seniori si môžu vybrať z ponuky podujatí v Stredisku kultúry Vajnorská, Dome kultúry Kramáre či miestnej knižnici.
Súčasťou je aj Olympiáda pre seniorov, ktorú mestská časť organizuje v sobotu (4. 10.) vo voľnočasovom areáli Kuchajda. Podujatie nesie motto - V pohybe je radosť, vo veku je sila. Olympiáda však podľa samosprávy nebude o výkonoch, ale o radosti z pohybu a zo spolupatričnosti. Súčasťou bude séria zábavných disciplín - od hádzania vrecúšok a streľby zo vzduchovky až po nordic walking, lukostreľbu či minihokej. Chýbať nebude ani petangový turnaj.
Viaceré podujatia si vyžadujú registráciu vopred.