Bratislava pripravuje obstarávanie na zhotoviteľa opravy Mosta SNP

Bratislava 6. augusta (TASR) - Hlavné mesto pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa opravy Mosta SNP v Bratislave. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Plánovaná oprava súvisí s mimoriadnou prehliadkou mosta, ktorá odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Hlavné mesto však už vlani deklarovalo, že je most napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.



"Po vykonaní mimoriadnej prehliadky na Moste SNP a v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou bol vypracovaný technologický postup pri oprave zvarov mostovky," skonštatoval Bubla.



Kedy by sa mohlo k samotnej oprave pristúpiť, nie je ešte známe. Termín bude podľa hovorcu závisieť od dĺžky verejného obstarávania, ktoré aktuálne magistrát pripravuje. "Následne pristúpime k samotnej oprave," poznamenal Bubla.



Hlavné mesto pritom ešte vlani v lete deklarovalo, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr. Začiatkom toho roka ubezpečilo, že oprava porušení zvarov je zaradená do plánov na tento rok. Vyžiada si však dlhší časový úsek. Závisieť to bude aj od množstva dostupných financií. Či ich bude mať mesto vo svojom rozpočte na to dostatok, magistrát neuviedol.



S plánovanou opravou súvisí aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na Moste SNP pre autá zo 60 na 50 kilometrov za hodinu.



Hlavné mesto má v správe tri mosty ponad Dunaj. Na základe mimoriadnej prehliadky, podľa mesta najdôkladnejšej za posledné roky, bol Most SNP zaradený do stavebno-technického stavu VI., čiže veľmi zlý. Druhý najstarší most, Most Apollo, bol zaradený do stavebno-technického stavu IV., teda uspokojivý. Dôvodom bola najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, najmladší z dunajských mostov, bol zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý.



Magistrát už vlani deklaroval, že žiadny z troch mestských mostov nie je v havarijnom stave.