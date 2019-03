Bratislava pripravuje opatrenia, aby bola Obchodná ulica bezpečná

Obchodná ulica patrí podľa magistrátu medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave.

Bratislava 14. marca (TASR) – Mesto Bratislava pripravuje komplexné opatrenia na to, aby bola Obchodná ulica a jej blízke okolie atraktívnym a bezpečným miestom na život. Avizuje to na sociálnej sieti a zároveň verejnosť vyzýva k vyplneniu anonymného dotazníka, ktorý má samospráve pomôcť k zavedeniu najvhodnejších opatrení.



Obchodná ulica patrí podľa magistrátu medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave. "V posledných rokoch je však Obchodná ulica spájaná aj s negatívnymi spoločenskými prejavmi. Mesto pripravuje komplexné opatrenia, vďaka ktorým bude táto ulica a blízke okolie atraktívnym, zodpovedným a bezpečnejším miestom na život," deklaruje bratislavská samospráva.



Tvrdí, že skúsenosti Bratislavčanov sú pri tvorbe opatrení kľúčové. Verejnosť žiada o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý je zverejnený aj na stránke hlavného mesta na sociálnej sieti. "Okrem oficiálnych štatistík je dôležité, ako sa ľudia na Obchodnej ulici cítia. Osobné skúsenosti a názory ľudí nám pomôžu so zavedením najvhodnejších opatrení," uviedlo mesto.



Obyvatelia Obchodnej ulice v centre Bratislavy sa dlhodobo sťažujú na zlú bezpečnostnú situáciu. Tá podľa miestnych vládne na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája 2018 napadnutie Filipínca Henryho Acordu, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel. Po incidente sa posilnil počet hliadok mestskej a štátnej polície v celom okolí. Obyvatelia Obchodnej minulý rok požiadali o urýchlené zabezpečenie verejného poriadku na tejto ulici a v jej okolí.



"Dlhodobo sme konfrontovaní s nadmerným hlukom ľudí porušujúcich nočný pokoj, vandalizmom, incidentmi, súvisiacimi s konzumáciou alkoholu na ulici. Ale aj násilnosťami, ktoré sa pravidelne odohrávajú v neskorých večerných a nočných hodinách, najmä počas víkendov," napísali minulý rok.