Bratislava pripravuje novú parkovaciu politiku

Bratislava 8. februára (TASR) - Rok 2020 bude pre mesto Bratislava obdobím príprav na zavedenie celomestskej parkovacej politiky. V roku 2021 chce totiž postupne spúšťať prvé regulované parkovacie zóny.



V tomto roku plánuje bratislavský magistrát spustiť verejné obstarávania na dodávku parkovacieho systému a aj parkovacích domov. "Pomáhame mestským častiam s prípravou ich lokálnych regulácií parkovania (rezidenčné parkovanie, regulované parkovanie), ktoré sa následne 'preklopí' do celomestského systému," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



V roku 2020 si tiež mestské časti budú postupne určovať, ktoré zóny chcú zaregulovať ako prvé, a teda na ktoré územia spracuje samospráva dopravné prieskumy a pripraví projekty dopravného značenia, teda vyznačenie parkovacích miest.



"Bude to rok plný práce tak, aby v roku 2021 mohli postupne nabiehať prvé regulované parkovacie zóny. V tejto súvislosti zároveň pripravujeme aj optimalizáciu a posilnenie vybraných liniek MHD," skonštatoval Bubla.



V rámci celomestskej parkovacej politiky v Bratislave majú byť spoplatnené zóny iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním, a iba v časoch, keď problém s parkovaním pretrváva. Vo vyhradených zónach budú platiť za parkovanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave. Platiť však budú aj Bratislavčania – rezidenti. Prevádzkovateľom parkovacej politiky bude hlavné mesto.



Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Najviac budú za parkovanie platiť v Starom Meste. Bratislavčania - rezidenti si za prvú parkovaciu kartu na byt zaplatia ročne 39 eur. Získajú za to podľa mesta možnosť parkovania vo vlastnej zóne a 100 hodín parkovania ročne pre svoje návštevy.



Za ďalších desať eur za rok rezident ku svojej parkovacej karte získa navyše dvojhodinový benefit denne na parkovanie v iných spoplatnených zónach. To si budú môcť kúpiť všetci Bratislavčania, teda aj tí, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v regulovanej zóne a nebudú potrebovať rezidentskú kartu.



Za rezidentskú kartu pre druhé auto v domácnosti zaplatí rezident 150 eur za rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti zaplatí 500 eur za rok. Na jednu domácnosť budú môcť byť vydané tri rezidentské karty.