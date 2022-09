Bratislava pripravuje priamy prenos zo zapečatenia časovej schránky

Bratislava 14. septembra (TASR) – Hlavné mesto pripravuje na 20. septembra priamy prenos zo zapečatenia novej časovej schránky, ktorá sa vráti do zreštaurovanej sochy Archanjela Michala. Tá bude začiatkom októbra osadená naspäť na vrchol Michalskej veže v Bratislave, ktorá prechádza generálnou rekonštrukciou. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Počas online streamu predstavíme novú časovú schránku a spolu s ňou aj nový obsah, ktorý sa na začiatku októbra vráti na vrchol veže do zreštaurovanej sochy sv. Michala," približuje bratislavský magistrát.



Do časovej schránky by sa mali vrátiť niektoré z pôvodných predmetov, ktoré boli objavené pri otvorení pôvodnej časovej schránky po viac ako 170 rokoch vlani v októbri. Zároveň by tam mal byť vložený predmet, ktorý bude pripomínať súčasnosť. Vzísť mal z nedávneho online hlasovania verejnosti, ktorá vyberala zo štyroch návrhov. Do finále sa dostala kapsula s DNA Bratislavy (semená vybraných stromov, pôda z mestských lesov a podobne), mapa liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD), mapa Bratislavy i vízia Bratislavy, teda futuristická pohľadnica mesta a jeho podoby o približne 200 rokov.



O tom, čo bude do schránky vložené, ale aj o tom, aké je jej posolstvo či ako pokračuje obnova Michalskej veže, budú diskutovať zástupcovia hlavného mesta, Múzea mesta Bratislavy (MMB), Archívu mesta Bratislavy či spoločnosti Pamarch, ktorá obnovu realizuje. Reštaurátor Stanislav Kožela zároveň v historických priestoroch Starej radnice schránku zapečatí, čím bude jej obsah uchovaný pre ďalšie generácie.



V utorok (13. 9.) sa zároveň začala posledná fáza reštaurovania sochy Archanjela Michala. "Sochu poznáme ako medenú, skorodovanú do zelenej farby. Počas prebiehajúceho výskumu sa ukázalo, že socha bola zlátená. Preto sa pristúpilo k pozláteniu sochy," uviedla pre TASR Katarína Selecká z MMB. Do 26. septembra môže verejnosť na nádvorí Apponyiho paláca možnosť vidieť naživo prácu reštaurátorov na zlátení sochy.



Michalská veža prechádza v súčasnosti generálnou opravou, prihliada sa na jej pôvodnú barokovú podobu, ktorú získala prestavbou v roku 1758. S ukončením rekonštrukčných prác sa počíta do konca roka 2022. Michalská veža je najzachovanejšou časťou mestského opevnenia.