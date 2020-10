Bratislava pripravuje spustenie parkovacej politiky na jeseň 2021

Bratislava 18. októbra (TASR) - Celomestská parkovacia politika v Bratislave nebude spustená začiatkom roka 2021, ako sa plánovalo, ale až na jeseň 2021. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že od augusta beží verejné obstarávanie na jadro parkovacieho systému ParkSys.



"Zároveň okrem prípravy IT riešenia paralelne pripravujeme aj ďalšie nevyhnutné kroky v spolupráci s mestskými časťami, a to dopravné prieskumy a analýzy zón pre presné zmapovanie parkovania, či projekty organizácie dopravy pre pripravované regulované zóny," spresnila hovorkyňa. Rovnako sa podľa jej slov pracuje na budovaní kapacít parkovania v oblastiach s nedostatočným množstvom parkovania pre rezidentov (výstavba parkovacích domov), budovaní a rozbehu záchytných parkovísk na vstupoch do Bratislavy. Mesto rieši taktiež majetkovoprávne usporadúvanie komunikácií, aby sa dali regulovať, a pripravuje aj mestskú parkovaciu firma, ktorá bude realizovať odťahy, kontrolu parkovania či správu mestských garáží.



Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave k 1. septembru či 1. októbru 2021 avizoval tento týždeň na petržalskom miestnom zastupiteľstve starosta Petržalky Ján Hrčka. Zároveň informoval, že šesť mesiacov od spustenia celomestskej parkovacej politiky, respektíve jej prvej zóny, môžu podľa neho ešte jednotlivé bratislavské mestské časti prevádzkovať svoje miestne regulácie parkovania. "Až po tom polroku sa prejde na jednotnú parkovaciu politiku," uviedol.