< sekcia Regióny
VIDEO: Akcia ako z filmu: Bratislava prišla o ďalšieho dílera
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. apríla (TASR) - Polícia v Bratislave zadržala dílera drog, ktorý sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 59-ročnému Jozefovi V. z Bratislavy pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou,“ uviedla polícia. Na základe operatívno-pátracej činnosti mal obvinený minimálne od začiatku roka 2026 až do utorka (21. 4.) v Bratislave, v priestoroch jednej z ubytovní v lokalite Zátišie a jej okolí, zabezpečovať predaj metamfetamínu. Polícia tvrdí, že ten mal po predchádzajúcej dohode za vopred dohodnutú finančnú hotovosť odpredávať ďalším odberateľom.
Policajti počas vykonanej domovej prehliadky v utorok zaistili v priestoroch ubytovne viacero plastových vreciek s obsahom béžového kryštalického materiálu, finančnú hotovosť aj väčšie množstvo odcudzených bicyklov. Expertíznym skúmaním zaistenej drogy bola potvrdená prítomnosť účinnej látky metamfetamín, pričom celkové množstvo presahovalo 64 gramov.
„Na podklade následne vykonaných procesných úkonov bolo 59-ročnému Jozefovi V. zároveň vznesené obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, keďže menovaný sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený trestným rozkazom Mestského súdu Bratislava I,“ spresnila bratislavská krajská polícia. Rovnako bol spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
