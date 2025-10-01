< sekcia Regióny
Bratislava pristupuje k postupnému zazimovaniu fontán
Mestská organizácia zároveň v septembri ukončila opravu fontány Kozmický kameň na Ulici Vl. Clementisa, aktuálne pokračuje rekonštrukcia fontány Svetový poštár na Poštovej ulici.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Hlavné mesto pristupuje od stredy k postupnému odstaveniu fontán v jednotlivých bratislavských mestských častiach. Ukončenie sezóny je naplánované na 10. októbra, keď budú zazimované posledné fontány v Starom Meste. Ako jedna z posledných bude zazimovaná fontána Družba na Námestí slobody. TASR o tom informovali z mestského pohrebníctva Marianum, ktoré prevádzkuje aj fontány.
„Pred úplným vypnutím a zazimovaním prechádzajú všetky vodné zariadenia revíziou, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia v zimnom období. Dôkladnej príprave pred zimou venujeme veľkú pozornosť, keďže nám umožňuje bezproblémové opätovné spustenie podľa jarného plánu,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Robert Kováč.
Ako posledné budú zazimované aj fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí a Kačacia fontána na Šafárikovom námestí.
Mestská organizácia zároveň v septembri ukončila opravu fontány Kozmický kameň na Ulici Vl. Clementisa, aktuálne pokračuje rekonštrukcia fontány Svetový poštár na Poštovej ulici.
