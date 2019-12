Bratislava priznáva,že bezpečnosť v niektorých lokalitách nie je dobrá

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bezpečnostná situácia v niektorých lokalitách Bratislavy, zvlášť na Obchodnej ulici a v bezprostrednom okolí, stále nie je dobrá. Po nedeľnom (8. 12.) incidente na Námestí SNP, po ktorom zomrel 22-ročný cudzinec, to pre TASR uviedlo mesto Bratislava. Priznáva, že opatrenia, ktoré na zlepšenie situácie realizuje, sú stále len jednou z častí komplexnejšieho problému. Chystá však ďalšie riešenia.



"Okrem mesta a mestskej polície sa na riešení musia vo zvýšenej miere podieľať aj štátna polícia, samospráva Starého Mesta a v neposlednom rade politici aj celá spoločnosť," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Mestská polícia Bratislava zriadila pred niekoľkými mesiacmi svoju vlastnú zásahovú jednotku, ktorá má sídlo práve na Obchodnej ulici. Magistrát tvrdí, že za štyri mesiace fungovania zasahovala v tomto priestore viac ako 500-krát, okrem iného v piatich prípadoch zadržala aj páchateľov trestných činov násilnej povahy.



Mesto Bratislava deklaruje, že zvyšuje počet mestských policajtov a výrazne posilnilo aj kamerový systém. "Celkový počet kamier je 262. Z toho 194 je bezpečnostných. V okolí Obchodnej ulice a podchodu na Hodžovom námestí a priľahlých uliciach je v súčasnosti 16 kamier. Uskutočňuje sa náborová kampaň, ktorou lákame nových mestských policajtov do služby," spresnil Bubla.



V rámci pilotného projektu Certifikát dobrého podniku začalo mesto realizovať školenia, na ktorých sa zúčastňujú aj zamestnanci tamojších podnikov a prevádzok. Ich cieľom je pritiahnuť majiteľov prevádzok v centre mesta, aby výraznejším spôsobom prijali zodpovednosť za to, ako vyzerá bezprostredné okolie ich podnikov, a ich personál dokázal účinne tlmiť konflikty i pôsobiť aj preventívne voči násiliu.



"Spolu s mestskou políciou zvažujeme využitie nových technológií, ktoré by sme radi už v budúcom roku otestovali práve v tejto lokalite s intenzívnym nočným životom. Ide o prediktívny kamerový systém, ktorý by pomohol včas detekovať rizikové správanie a upozorniť na možnú hrozbu priamo hliadky aj operačné stredisko," priblížil Bubla. V užšej súčinnosti so štátnou políciou chce mesto posilniť výkon hliadkovej činnosti, aby problematické územie bolo ešte lepšie pokryté poriadkovými zložkami.



Bratislava tvrdí, že nestačí vyvíjať len tlak na políciu, treba podľa mesta tlačiť aj na vládu, parlament a spoločnosť, "aby sa prestali zahrávať s nenávisťou, ktorá sa tu viac ako inokedy začína šíriť". "Nenávisť, od ktorej je už len krok k agresii a brutalite aj vo fyzickom priestore. Aj pri tej najlepšej organizácii a najvyššom počte policajtov v uliciach nebude môcť nikdy policajt stáť pri každom agresorovi, ktorý sa rozhodne ukázať svoju nadradenosť kopancom do hlavy," podotkol Bubla.