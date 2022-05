Projekt člnkovania v Petržalke je aktuálny, len mierne pozdržaný

Bratislava 10. mája (TASR) – Projekt člnkovania na Chorvátskom ramene v bratislavskej Petržalke je stále aktuálny, je však mierne pozdržaný. Dôvodom sú aktuálne stavebné práce na mostných objektoch, ktoré budú súčasťou novej električkovej trate, ako aj z dôvodu plánovanej výstavby štyroch lávok cez Chorvátske rameno. Mestská časť zároveň plánuje ideovú študentskú súťaž.



"Na základe memoranda o spolupráci pripravuje ideovú študentskú súťaž, do ktorej sa budú môcť zapojiť študenti Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Cieľom je získať predstavy o možnostiach riešenia zámeru a podkladov na ďalšiu diskusiu o celom projekte.



Samospráva zároveň ubezpečuje, že budú zohľadnené a do projektu zapracované požiadavky a stanoviská všetkých dotknutých orgánov a štátnych inštitúcií. Ide o Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správcu Chorvátskeho ramena, Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR – Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy v Bratislave i Slovenský rybársky zväz. Týkajú sa napríklad preferovaného obdobia pre danú aktivitu, ochrany fauny a flóry či viditeľného označenia trasy a dodržiavania odstupov od brehov.



Cieľom zámeru mestskej časti je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Má ísť o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici na Antolskej ulici. V rámci zámeru sa počíta s malým počtom lodičiek.



Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.