Prokurátor upozornil Bratislavu na porušenie zákona, čo sa týka daní

Bratislava 1. augusta (TASR) - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR upozornil bratislavské mestské zastupiteľstvo na porušenie zákona pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa od januára 2024 zvýšili v Bratislave dane z nehnuteľnosti. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornili Ondrej Dostál, Zuzana Aufrichtová a Martin Mlýnek z mimoparlamentnej OKS.



"Toto rozhodnutie generálnej prokuratúry potvrdzuje, že všeobecne záväzné nariadenia nemôžu byť prijaté bez riadneho pripomienkového konania a dodržiavania zákonných postupov," zdôraznil bývalý prednosta miestneho úradu bratislavského Starého Mesta Mlýnek. Prokuratúra prešetrila zákonnosť postupu mestského zastupiteľstva na základe opakovaného podnetu podávateľov.



"Úmyselné obchádzanie zákona pri schvaľovaní VZN tým, že poslanec podá ako pozmeňovací návrh celé znenie VZN a tým znemožní verejné pripomienkové konanie, sa stáva bežnou praxou. Generálna prokuratúra teraz potvrdila, že takéto konanie je v rozpore so zákonom," podotkla bývalá bratislavská mestská poslankyňa a bývalá starostka Starého Mesta Aufrichtová.



"Môžeme potvrdiť, že nám bolo doručené upozornenie prokurátora, ktoré sa týka procesného postupu mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia. V uvedenej veci sme už kontaktovali prokurátora a jeho upozornenie máme záujem zaradiť na rokovanie najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Zdôraznil, že prokurátor nenapáda obsah samotného nariadenia. "Upozorňuje iba na proces prijímania, ku ktorému môže zaujať stanovisko jedine mestské zastupiteľstvo," doplnil hovorca.



Orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia. Prokurátor GP SR žiada o včasné oznámenie termínu a miesta zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude upozornenie prokurátora prejednávať. Mieni sa na ňom osobne zúčastniť.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vlani v decembri VZN, ktorým zvýšilo dane z nehnuteľnosti. Samospráva to odôvodňovala zachovaním základných štandardov údržby a služieb. Mesto vlani deklarovalo, že návrh VZN prešiel transparentným a legitímnym procesom.