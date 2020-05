Prokurátorka protestuje proti VZN, ktorým zvýšili daň z nehnuteľnosti

Bratislava 13. mája (TASR) – Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podala protest proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) hlavného mesta, ktorým sa od januára zvýšila daň z nehnuteľnosti v Bratislave. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát i šéf mestskej finančnej komisie Rastislav Tešovič.



Prokurátorka vo svojom proteste poukazuje na ustanovenie v zdaňovaní pozemkov. "Vo VZN sa rozdelili sadzby v skupine orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na dve, a to orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty," povedal pre TASR Tešovič. Trvalé trávnaté porasty však majú vyššiu sadzbu ako ostatné pozemky v tejto skupine, lebo podľa mesta na rozdiel od ostatných to nie je produktívna pôda a často sa používa na špekulatívne držanie či sceľovanie pozemkov pred výstavbou. "V proteste sa argumentuje, že táto skupina pozemkov musí mať podľa zákona rovnakú sadzbu dane," spresnil šéf mestskej finančnej komisie. Aj keď prokurátorka namieta rozčlenenie dane z pozemkov do dvoch sadzieb, tak voči VZN ako celku ani k procesu jeho prijímania podľa Tešoviča nenamieta.



Mestská finančná komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátorky a schváliť dodatok k napadnutému VZN o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa vyrovná namietnutá sadzba dane pozemkov. Zastupiteľstvo vec prerokuje na májovom zasadnutí.



Miestny poslanec mestskej časti Petržalka Miroslav Dragun sa však tento týždeň opäť obrátil na prokuratúru a žiada ju preskúmať zákonnosť zvýšenia dane z nehnuteľnosti. Hlavné mesto podľa jeho slov malo urobiť pri schvaľovaní VZN o dani z nehnuteľnosti niekoľko zásadných procesných chýb a obísť mestské časti a ich zastupiteľstvá. "Primátor Matúš Vallo a jeho tím podcenili a nezvládli proces prípravy a schvaľovania zvyšovania dane z nehnuteľnosti. Považujem za bezprecedentné, že obišli miestne zastupiteľstvá a na názor sa pýtali len starostov. Tým obišli zákon o Bratislave a štatút hlavného mesta," tvrdí Dragun. Možný nezákonný stav nie je podľa neho akceptovateľný a na základe závažných procesných chýb nemôžu obyvatelia Bratislavy platiť vyššie dane.



Magistrát argumentuje, že VZN o dani z nehnuteľnosti už bolo predmetom prokurátorského prieskumu, po ktorom podala prokurátorka spomínaný protest. "Prokuratúra namietla len jednu položku VZN, a to rozčlenenie dane z pozemkov do dvoch sadzieb. Voči VZN ako celku ani k procesu jeho prijímania však nič nenamietla," tvrdí mesto s tým, že podľa štatútu Bratislavy nie je podmienkou, aby bol návrh VZN schválený zastupiteľstvami mestských častí. "Musí im však byť zaslaný na prerokovanie, aby sa mohli k nemu vyjadriť. Táto zákonná povinnosť zo strany hlavného mesta dodržaná bola," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková. Magistrát považuje aktivity Draguna vrátane jeho podnetu na prokuratúru za opakované pokusy oslabiť Bratislavu. "Aj v čase, keď je našou prvoradou a zodpovednou úlohou previesť ju zložitým obdobím ustupujúcej koronakrízy," podotkla Jánošíková.



Mesto Bratislava od 1. januára zvýšilo daň z nehnuteľnosti na svojom území. Nové sadzby daní sú rôzne, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Pásma sú štyri, od A po D. Najvyššie sú v pásme D, a to v mestskej časti Staré Mesto a v lokalite Nivy.