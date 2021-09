Protesty a blokácia ciest v Bratislave obmedzili dokopy 16 liniek MHD

Bratislava 2. septembra (TASR) - Stredajšie (1. 9.) protesty a blokácia ciest v centre Bratislavy obmedzili dokopy 16 liniek bratislavskej MHD. Dopravnému podniku Bratislava (DPB) spôsobili aj škody, ktoré predstavujú predovšetkým mzdy pracovníkov mestského dopravcu nad rámec bežných výkonov i zvýšené náklady na spotrebované palivo a trakčnú energiu. "Pálčivejšia je však morálna ujma na reputácii v očiach cestujúcich," uviedol pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.



Dopravný podnik bol pre protesty a blokáciu ciest demonštrantmi nútený počas dňa niekoľkokrát prerušiť premávku autobusov, trolejbusov a neskôr aj električiek v centre hlavného mesta.



"Na linke 203 sme operatívne zmenili vypravované vozidlá a do ulíc nasadili ´duálne trolejbusy´, vďaka ktorým mohli spoje obchádzať jednotlivé uzavreté úseky. Vypravili sme tiež dve záložné vozidlá, ktorými sme doplnili prepravné kapacity a posilnili aj stredisko dispečingu," priblížil Chlebovec. Pracovníci DPB zabezpečili koordináciu liniek aj vďaka fungujúcej spolupráci s mestskou a štátnou políciou. Niektoré obmedzenia v doprave trvali až do večerných hodín.



V Bratislave sa v stredu pri príležitosti Dňa Ústavy SR konali viaceré protestné zhromaždenia proti vláde, členom parlamentu i prezidentke. Taktiež aj proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 či proti pandemickým opatreniam. Protesty vyvrcholili do trojhodinovej blokácie ciest v okolí Hodžovho námestia. Istý čas bola demonštrantmi blokovaná aj Šancová ulica a okolie Hlavnej stanice. Polícii sa podarilo demonštrantov z ciest pri Hodžovom námestí vytlačiť krátko po 19.00 h.