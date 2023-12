Zrealizovali prvú etapu obnovy kanalizácie na Vajnorskej v Bratislave

Bratislava 21. decembra (TASR) - Prvá etapa rekonštrukcie kanalizácie na Vajnorskej ulici v Bratislave je zrealizovaná. Realizácia druhej etapy je naplánovaná na začiatok budúceho roka. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že realizácia bude závisieť od poveternostných podmienok.



"Sanácia vodovodu a kanalizácie na Vajnorskej ulici, ktorá sa začala v druhej polovici augusta tohto roku, je dokončená. V rámci prvej etapy bolo zrealizovaných 131 metrov nového vodovodného potrubia," uviedla BVS. Vybudovala sa aj zaúsťovacia šachta pred kanalizačným zberačom a dve revízne šachty.



Ozrejmila, že rekonštrukcia si vyžiadala aj viaceré dopravné obmedzenia. "Po ukončení prác bola vozovka uvedená do pôvodného stavu a v piatok (15. 12.), bola obnovená cestná doprava v smere do centra mesta," dodala spoločnosť.



Rekonštrukcia je rozdelená do štyroch etáp. Práce sa začali v úseku od Trnavského mýta po Škultétyho ulicu. Náklady na rekonštrukciu celej trasy sa pohybujú na úrovni 2,8 milióna eur.