Prvá fáza výstavby multifunkčnej haly Pankúchova je ukončená

Bratislava 20. decembra (TASR) - Bratislavská Petržalka ukončila prvú fázu výstavby novej multifunkčnej športovej haly Pankúchova za viac ako 2,5 milióna eur. Objekt má hotovú konštrukciu, opláštenie a strechu a je zasklený. Mestská časť zároveň začína s prípravou súťažných podkladov na dokončenie interiéru. Kolaudácia sa odhaduje na tretí kvartál 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Aj vďaka priaznivým poveternostným podmienkam v jesenných mesiacoch a nasadeniu zhotoviteľov sa realizáciu hrubej stavby haly podarilo dotiahnuť úspešne do konca ešte v tomto roku," skonštatovala Halašková.



"Hnacím motorom" pre dokončenie prvej fázy bolo podľa nej najmä dodržanie zmluvných podmienok. Tou najdôležitejšou bolo preinvestovať dotáciu poskytnutú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 1,2 milióna eur, a to do konca tohto kalendárneho roka. Samospráva doteraz na výstavbu vynaložila viac ako 1,4 milióna eur.



Stavba je v súčasnosti pripravená pre inštaláciu budúcich sietí vody, elektriny a kanalizácie. Mestská časť zároveň pripravuje súťažné podklady na dokončenie interiéru. Verejnú súťaž by chcela vyhlásiť ešte tento rok, zhotoviteľa by chcela poznať v polovici januára. Dokončenie interiéru a kolaudáciu haly odhaduje v priebehu 3. kvartálu 2024.



Multifunkčná športová hala Pankúchova je jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy, má byť zároveň prvou svojho druhu v Petržalke. Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ale aj verejnosti. Zázemie má poskytnúť pre viaceré športové odvetvia, ako sú hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis.



Pôvodne mala byť hala umiestnená na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl (variant A). To sa však nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí spísali aj petíciu. Vedenie mestskej časti preto na základe verejnej diskusie pripravilo alternatívne situovanie haly (variant B), starosta Ján Hrčka sa v kontexte poverenia miestneho zastupiteľstva pokúsil reflektovať tzv. zmenou stavby pred dokončením. Výstavba si vyžiadala otočenie trávnatého futbalového ihriska vrátane nevyhnutného výrubu deviatich drevín, ktoré nahradia nové stromy a zeleň.