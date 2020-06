Prvé autobusy bratislavskej MHD s doplnenou klimatizáciu sú v premávke

Bratislava 23. júna (TASR) – V bratislavskej MHD sú v premávke prvé staršie kĺbové autobusy s doplnenou klimatizáciou. Namontovali ich zatiaľ do 36 vozidiel. Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.







V klimatizovaných vozidlách je zabezpečené nasávanie vonkajšieho vzduchu a klimatizácia je spúšťaná pri teplote nad 25 stupňov Celzia.



„Všetky klimatizačné jednotky pravidelne dezinfikujeme a čistíme. Keďže okná nezamykáme ani v týchto vozidlách, je pri poruche klimatizácie možné ich otvoriť," deklaruje DPB.



V ankete dopravcu sa 91 percent respondentov vyslovilo za klimatizované vozidlá. Vo vozidlách MHD bez klimatizácie pred výjazdom z vozovne, pri priaznivom počasí bez zrážok a pri vonkajšej teplote nad 20 stupňov Celzia, otvárajú všetky okná a strešné otvory.



DPB koncom decembra 2019 podpísal zmluvu s firmou Zliner za 1 278 400 eur bez DPH na inštaláciu 68 kusov klimatizácií do kĺbových autobusov MHD typu SOR NB 18 City, rok výroby 2010 a 2012. Primátor Bratislavy Matúš Vallo minulý rok avizoval, že mesto plánuje nasledujúce mesiace namontovať klimatizáciu do 70 autobusov a 29 električiek. Plánuje tiež nákup 84 nových klimatizovaných vozidiel. Do leta 2020 sa tak má zvýšiť percento klimatizovaných autobusov na 78 a v prípade električiek na 61 percent.



DPB mal k júnu 2019 klimatizáciou vybavenú zhruba polovicu vozidlového parku a všetky tieto vozidlá sú označené piktogramom. Z 513 autobusov bolo v júni 286 klimatizovaných, zo 130 trolejbusov bolo klimatizovaných 120 a zo 194 električiek malo klimatizáciu 60.