Prvú fázu rozsiahlej obnovy hradu Devín v Bratislave ukončili

Bratislava 23. januára (TASR) – Prvú fázu rozsiahlej obnovy hradu Devín v Bratislave, v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, ukončili. TASR o tom informovala Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy (MMB). Finalizáciu projektu predĺžili do 31. júla. Jeho cieľom je zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu pamiatky.



"Väčšina prác, týkajúca sa obnovy hradných architektúr a ďalšej fázy archeologického výskumu, realizovaného z projektu, bola v jeseni ukončená. Finalizácia projektu bola z dôvodu vyššej časovej náročnosti niektorých prác predĺžená do 31. júla 2023," priblížila Selecká.



Do konca minulého roka sa podarilo napríklad zrekonštruovať kryciu stavbu ranokresťanských archeologických nálezov. Snahou je totiž po desaťročí sprístupniť verejnosti kryté archeologické nálezisko, ktoré je z dôvodu statických defektov i porušenej hydroizolácie krycej konštrukcie uzatvorené. Práce pokračujú aj tento rok, v ďalších etapách sa pripravuje zároveň reštaurovanie náleziska, ktoré mierne poškodilo zatekanie.



Ukončili aj sanáciu a rekonštrukciu odkrytých historických architektúr v areáli hradu, a to pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Išlo najmä o údržbu a statické zabezpečenie porúch hradných murív, ktoré vznikli vplyvom degradácie cementovej výplne použitej ako nosné spojivo pri obnove hradu v 70. až 80. rokoch 20. storočia. Realizovali aj komplexnú rekonštrukciu mosta, spájajúceho dolný a stredný hrad.



Ukončili tiež archeologický výskum na dolnom hrade. Počas neho objavili kolovú stavbu so základovými žľabmi, jamu vyplnenú zvyškami požiarom zaniknutej nadzemnej drevo-hlinenej konštrukcie, kostrové hroby či rastlinné makrozvyšky extrahované zo sedimentu. "Artefakty, ako sú silicitové čepieľky, fragmenty keramických nádob, zlomok rímskej bronzovej spony a drobné úlomky sklených nádob, železné nože a klince, dokladajú osídlenie tejto lokality od staršej doby bronzovej, doby železnej a rímskej až po neskorý stredovek a novovek," podotýka MMB.



Súčasťou projektu má byť aj nový viacjazyčný informačný a navigačný systém v areáli hradu i dva malé pavilóny, slúžiace pre zvýšenie komfortu návštevníkov. Koncom minulého roka uskutočnili audit bezbariérovosti areálu hradu Devín spolu so zhodnotením návrhu systému. Výsledky auditu boli zapracované do projektovej dokumentácie. Súčasťou tejto časti projektu je aj príprava novej webovej stránky hradu Devín.