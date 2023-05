Prvý stupeň ZŠ v bratislavskom Starom Meste absolvuje plavecký kurz

Bratislava 4. mája (TASR) - Všetky ročníky prvého stupňa základných škôl v bratislavskom Starom Meste budú môcť absolvovať bezplatný plavecký výcvik. Ide o viac ako 1600 detí. Vyplýva to zo spolupráce mestskej časti s občianskym združením Sport Institute, ktoré pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) takéto plavecké výcviky poskytuje. Informovali o tom na štvrtkovom brífingu.



"Výsledkom našich stretnutí a nadviazanej spolupráce budú bezplatné plavecké tréningy pre všetky prvostupňové ročníky staromestských škôl. To znamená, že každé dieťa navštevujúce školu v Starom Meste absolvuje v 1. až 4. ročníku základný tréning malého plavca," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Tréneri naučia deti plávať a rozvinú nielen ich plavecké zručnosti, ale aj orientáciu pod vodou. Je to dôležité na to, aby sa cítili vo vode bezpečnejšie. Podľa viceprezidenta a jedného z trénerov Rastislava Bielika je to zároveň aj najistejšia prevencia pred úrazmi a rizikovými situáciami, napríklad aj na kúpaliskách či otvorenej vode.



OZ je riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie. Má vypracovaný vlastný systém práce s deťmi schváleným Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.